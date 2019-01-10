Победителем проекта БРСМ Минска по благоустройству дворов стал Партизанский район

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Имена победителей проекта Минской городской организации БРСМ по благоустройству дворовых территорий "Мой родны кут" назвали сегодня в городской ратуше во время церемонии вручения молодежной премии "За дело". Первое место присуждено Партизанскому району столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

Второе место занял Московский, третье - Фрунзенский район. Так, в одном из дворов в Партизанском районе активисты обустроили мини-сцену, во Фрунзенском районе появились цветные лестницы, а в Московском - яркое граффити с изображением греческих богов.

Приуроченный к Году малой родины проект стартовал 4 июля и завершился в ноябре 2018 года. Члены БРСМ совместно с жильцами домов, коммунальными организациями определяли индивидуальный для участников фронт работ. Привлекались не только молодежные активисты, но и представители коллегиальных органов территориального общественного самоуправления (КОТОС), товариществ собственников. При обустройстве учитывались пожелания минчан.

В каждом районе привели в порядок по четыре двора. Благодаря активистам появились граффити, креативно оформленные клумбы, обновленные детские площадки.

"Год малой родины продолжается. Мы планируем проект и дальше развивать, в частности, сделаем упор на озеленение. Предложим молодежи принять участие в акциях по посадке деревьев", - сказал первый секретарь городской организации Сергей Клишевич.-0-