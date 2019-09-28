Победителем проекта "Властелин села-2019" стала семья Федотовых из Могилевской области

28 сентября, Раков /Корр. БЕЛТА/. Победителем республиканского семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села-2019" стала семья Василия и Екатерины Федотовых из агрогородка Барчицы Кировского района Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

РЕПОРТАЖ: Кто на селе властелин, Или как белорусские семьи соревновались в творчестве и сноровке Победителя XII Республиканского сельскохозяйственного проекта "Властелин села" выбирали сегодня в Ракове. Финальные соревнования объединили в увлекательных конкурсах шесть молодых семей, которые стали лучшими по итогам районных и областных туров популярного молодежного проекта.

Второе место у Виктора и Натальи Янковичей из городского поселка Острино Щучинского района Гродненской области.

Третье место в проекте "Властелин села" заняли Борис и Юлия Ярош из агрогородка Криничный Мозырского района Гомельской области.

Финал "Властелина села" проходил сегодня в агрогородке Раков Минской области. Главными героями популярного молодежного проекта стали шесть семей из разных уголков Беларуси. Все они уже победили в районных и областных этапах проекта, и теперь вместе со своими детьми соревновались за титул "Властелин села-2019" в творческих и сельскохозяйственных конкурсах. В числе финалистов семьи Александра и Марии Новицких из агрогородка Вулька-2 Лунинецкого района Брестской области, Александра и Елены Тетера из агрогородка Кушлики Полоцкого района Витебской области, Петра и Ольги Мечковских из агрогородка Лебедево Молодечненского района Минской области.

Победитель проекта повезет домой мотокультиватор "Фермер", за второе и третье место полагаются стиральная машина и телевизор. Кроме того, все семьи-финалисты получают в подарок сертификат на сумму в 80 базовых величин (а это Br2040), велосипеды, косметику для всей семьи, для детей приготовлены сладости и мягкие игрушки.

Конкурс "Властелин села" стартовал в Глубокском районе в 2007 году. В 2008 году молодежная инициатива была поддержана на республиканском уровне. Проект получил постоянную прописку во всех регионах страны. С этого времени он стал традиционным и реализуется как республиканский семейный сельскохозяйственный проект, главная цель которого - содействие закреплению молодых семей на селе, укрепление института семьи, развитие исторических, культурных и семейных ценностей, традиций белорусской деревни, приобщение молодежи на селе к здоровому образу жизни. Организаторами конкурса выступают БРСМ, министерства сельского хозяйства и продовольствия, образования, Миноблисполком, Воложинский райисполком. Партнеры проекта "Властелин села" - Белагропромбанк и Белорусский союз женщин. Конкурс проводится при поддержке ОАО "Слодыч" и СП "Белита" ООО.-0-

Фото Егора Павлющика