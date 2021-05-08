Побывать в партизанской землянке предлагает гомельчанам областной музей военной славы

8 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Интерактивные программы подготовили для посетителей в Гомельском областном музее военной славы к 9 Мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельский областной музей военной славы.

В День Победы музей приглашает посетить интерактивное мероприятие "Партизанская землянка". Гостям расскажут, как была устроена жизнь в партизанском лагере, а также познакомят с секретами выживания от белорусских партизан.

9 мая также пройдет квест "Герой Победы". Его участникам предстоит разгадать зашифрованное слово с помощью предметов, находящихся в экспозиции. Сотрудники музея приглашают в увлекательный квест-тур "По страницам истории военной техники". Это мини-путешествие во времени с занимательными заданиями на открытой военной площадке музея.

Также посетители музея смогут посетить выставку "Оружие войны" и ознакомиться с образцами стрелкового оружия периода Великой Отечественной войны.-0-