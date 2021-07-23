Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 23 июля 2021
Минск Переменная облачность +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:17 В Индии 129 человек погибли из-за самых мощных за 40 лет ливней В мире
20:05 ВОЗ: пандемия далека от завершения В мире
19:44 В Беларуси выработаны рекомендации по развитию автомобильных и железнодорожных пассажироперевозок Общество
19:26 Призывнику за неявку в военкомат назначили более Br4 тыс. штрафа Происшествия
19:13 Почему урожай огурцов в Ольшанах оказался под колесами авто. Что говорят местные власти и закупщики Регионы
19:05 Лукашенко направил соболезнование Си Цзиньпину в связи с жертвами наводнений в Китае Президент
18:54 РЕПОРТАЖ: Олимпийский огонь зажжен на новом Национальном стадионе в Токио Спорт
18:49 Нотариусы Бреста в День города проконсультируют бесплатно Регионы
18:39 Восьмилетний велосипедист попал под колеса авто в Минске Происшествия
18:37 Движение на МКАД затруднено из-за ДТП Происшествия
18:36 В Минске задержали еще двух участников протестных акций Происшествия
18:29 Дорожную разметку нанесут в ночь на 24 июля более чем на десяти участках в Минске Регионы
18:21 Новинки техники показало ОАО "Амкодор-КЭЗ" на открытии модернизированных цехов Экономика
18:13 Молодежный театр эстрады решил поддержать тружеников села Культура
17:58 Теннисистка Наоми Осака зажгла олимпийский огонь в Токио Спорт
17:44 В Хорватии вводят новые ограничения на курортах В мире
17:32 Цена билета на скоростные поезда Москва - Минск будет зависеть от заполняемости и даты покупки Общество
17:31 В Горках задержали водителя с 3,7 промилле алкоголя Происшествия
17:26 КОММЕНТАРИЙ: И зимой, и летом - бронь на услуги белорусских здравниц на 3-4 месяца вперед Общество
17:16 Белорусские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Игр в Токио Спорт
17:06 Администратор экстремистского Telegram-канала попал под статью за надругательство над госфлагом Происшествия
17:01 В Витебской области обработаны все заросшие борщевиком Сосновского земельные участки Регионы
16:51 В Несвижском районе с фермы пытались похитить 1,2 т комбикорма Происшествия
16:51 Минтруда: почти 100 тыс. семей получат единовременную матпомощь к школе Общество
16:44 Абитуриенткой БГУ стала абсолютная рекордсменка по ЦТ в нынешнем году Общество
16:25 Belarus Retail Day: ритейлеры рассказали о работе ТРЦ в условиях пандемии Экономика
16:22 Ковчег с частицей мощей князя Александра Невского прибудет в Минск 30 июля Общество
16:13 Белстат: 67,6% населения Беларуси в возрасте 15-74 лет было занято в экономике во II квартале Экономика
16:13 В Забайкалье из зоны подтопления эвакуировали более 600 человек В мире
16:02 Средняя зарплата в Беларуси в июне составила Br1433,4 Общество
Все новости
Все новости
Регионы
23 июля 2021, 19:13

Почему урожай огурцов в Ольшанах оказался под колесами авто. Что говорят местные власти и закупщики

Фото из архива
Фото из архива

Желтый бус давит лежащие на земле огурцы. Ролик с Ольшанского рынка, выложенный в интернет, с комментарием "Таким образом фермеры и сельские жители выражают протест низким закупочным ценам!" задел многих. Выясняем, как и почему овощи, на которых поднялись сотни семей огуречной столицы Беларуси, попали под колеса.

"Это был фейк!"

О видео в Ольшанском сельисполкоме Столинского района знают.

- Наши люди настолько уважают свой труд, что такое никогда не могли бы себе позволить - давить огурцы! Этот вброс в сети сделал чужой человек, который решил хайпануть! Это был фейк! - расставляет акценты заместитель председателя исполкома Юлия Стрибулевич. - В Ольшанах проживает самое трудолюбивое население в стране. Более 4 тысяч личных подсобных хозяйств, владельцы которых в основном семьи, где от 7 до 12 детей (есть и по 15!), выращивают огурцы в два оборота. Сейчас заканчивается первый, когда падает качество и идет большая выбраковка. На видео - отходы, которые собираются и вывозятся с рынка. Но проблемы со сбытом есть, и не только огурцов. В первую очередь - пасленовых, особенно томатов и баклажан, которые ранее в основном вывозились соседями. В этом году Россия запретила их экспорт. Наши консервные заводы не могут столько переработать, сколько мы выращиваем. За какие деньги люди обуют и оденут детей к школе, когда цена кило огурцов - 10 копеек! Помогите выйти на российский рынок и уменьшите импорт овощей из Турции, Украины, России - нам свои девать некуда!

Несложно понять главу местной власти агрогородка Ольшаны. В Столинском районе значительная часть населения традиционно занимается выращиванием овощей на личных подсобных хозяйствах и, получая от этого доход, практически на него живет целый год, строит дома, учит детей. Таков и семейный бизнес. Раньше это были огурцы, томаты - монокультура. Только огурцов в сезон выращивали до 150 тыс. тонн! Теперь научились возделывать перцы, капусту, в том числе пекинскую, кольраби, баклажаны, даже сладкую кукурузу. Всего благодаря "диверсификации" овощной грядки в районе выращивается в общей сложности 160-200 тыс. тонн овощей в год! Столько не одолеть не только местному, но и белорусскому рынку. Такие объемы оказались под силу российскому бизнесу, контроль за которым решило усилить соседнее государство. Дали зеленый свет пока крупным белорусским предприятиям, которые выращивают овощи. Так столинцы и, в частности, жители агрогородка Ольшаны, что называется, "попали на урожай"!

Россия дает "красный"

Правда ли, что Россия не пускает к себе белорусские томаты, баклажаны и перцы? Чтобы узнать ответ, обратились в Главную государственную инспекцию по семеноводству, карантину и защите растений.

- Да, запрет есть. Россельхознадзором дано разрешение на экспорт пасленовых (помидоры, баклажаны, перцы) только 18 государственным предприятиям. Частники пока такого разрешения не имеют. В настоящий момент в Российскую Федерацию направлен запрос на разрешение поставок урожая томатов тех хозяйств, в которых проведено обследование площадей и урожая. Ждем, когда будет разрешение для тех, кто включен в этот список. Остальные проверяются, сказал Владимир Казаченко, начальник отдела внутреннего и внешнего карантина Государственной инспекции по карантину растений.

Понятно, крупные предприятия типа ОАО "ТК Берестье" или КУП "Минская овощная фабрика", ОАО "Дорорс" легче контролировать - санитарно и финансово! А как проконтролируешь стихийные закупы?! Раньше страна-соседка об этом не думала, Россельхознадзор таких запретов не выписывал, а российские фуры ехали в Беларусь отовариваться по широкому списку. Теперь все поменялось.

Или пан, или пропал

Но вернемся к нашим огурцам, за которыми сегодня не очень-то спешат российские фуры.

- На днях были на Ольшанском рынке, - рассказывает журналисту "7 дней" заместитель председателя Столинского райисполкома Михаил Нестерович. - Изучали ситуацию. Да, цена на утро 20 июля на огурец была 15 копеек за килограмм, 50 копеек - за томаты (розовые - 1,2 рубля). Если сравнить 20 дней июля года нынешнего и прошлого, то цена на огурец упала наполовину. Считаю, что основная причина - отсутствие российского спроса.

- Понимаем людей, потому что труд овощевода - колоссальный! Тем не менее местный консервный завод организовал закуп огурцов, повысив сейчас цену уже до 30-40 копеек, - уточняет Михаил Филиппович и добавляет: - Вот сейчас хорошо идет средних сортов капуста, в другой год - какой-то другой овощ: со спросом не всегда угадаешь! Регионы овощеводства открытого грунта подвержены погодным аномалиям. Если, например, в России неурожай какого-нибудь овоща, тогда у нас широко открывается канал реализации.

На этой встрече, как и ранее, местная власть советовала населению выращивать огурцы, которые смогли бы забирать консервные заводы. Например, Горынский консервный закупает корнишон по фиксированной цене - 1,28 рубля. Но с этим аргументом мало кто соглашался: "Еще несколько дней назад я продавал обычный огурец за 1,4 рубля, а в мае - по 3,5 рубля, а вы мне предлагаете за корнишон такую цену!".

Журавль в небе желанней, чем синица в руке! Многие надеются на авось - резкий спрос на огурец. Работа Ольшанского рынка идет по схеме Нью-Йоркской фондовой биржи. Падет спрос - падет цена. Как говорится, тут уж или пан, или пропал.

А что потребкооперация?

О скандальном видео знают и в Белкоопсоюзе - организации, которая десятилетиями закупала и продолжает закупать сельхозпродукцию у крестьян, в том числе на Ольшанском оптовом рынке.

- Нормальные огурцы не пошли в утиль. Сейчас население доубирает летние сорта, которые уже отходят, теряют товарный вид и просто не доедут до покупателя, - комментирует ситуацию начальник управления заготовок Белкоопсоюза Оксана Скиндер. - Нестандарт выбраковывается и складывается в ящики или валом, как на фейковом видео. Далее выбраковка загружается в тракторный прицеп и отвозится на поле - в качестве удобрения, а территорию рынка приводят в порядок. Да, цена пока в этот переходный период на огурец невысокая, но ее определят спрос, предложение и качество товара, - подчеркивает Оксана Ивановна.

Потребкооперация продолжает закупать огурцы у населения. Работа идет в динамике прошлого года. На момент нашего разговора заготовителями страны приобретено у населения 4,3 тыс. тонн огурца - при среднедневном объеме от 80 до 120-130 тонн. Белкоопсоюз сотрудничает с большим количеством сдатчиков Брестской, Гродненской и Минской областей. Продают огурцы по конкурентоспособным ценам - этот овощ есть во всех магазинах розничной продовольственной сети. Заготовители Столинского райпо, которые работают с рядом консервных предприятий, установили закупочную цену 1-1,1 рубля за килограмм на корнишон, который закупается вот уже 3 дня.

- Но пока такого огурца у населения мало. От 60 до 300 кг в день - таков объем закупок на Ольшанском рынке, где идет их оптовая сдача, - уточняет Оксана Скиндер.

Разыскивается корнишон

Пока ольшанские овощеводы с надеждой смотрят на восток - не покажется ли российская фура, местные переработчики ведут с ними переговоры о заключении договоров на поставку огурцов и другой продукции.

- Вроде живем в огуречном краю, но корнишона нужного стандарта (2-й категории - 6-9 см и 1-й категории - 3-6 см) для консервщика днем с огнем не найти! - пожаловался корреспонденту газеты Василий Ковалец - директор ОАО "Горынский консервный комбинат", расположенного на территории Столинского района. - Население пока ориентировано на Ольшанский рынок, где продается огурец и до 14 см, который войдет разве что только в трехлитровую банку.

- Вы давно покупали овощную консервацию в такой таре? - задал риторический вопрос собеседник и сам же ответил: - Покупатель готов взять только в однолитровой или меньше! Сырье нужного размера запрашивали у населения еще по весне - через местную газету и социальные сети Ольшанского рынка в том числе. Должного ответа не получили. То же и с томатами. Для завода требуется томат диаметром до 3 сантиметров и черри в неограниченном количестве - я не могу закупать помидоры с ладонь.

Вместе с тем на сегодняшний день предприятием, потребности которого более 1 тыс. тонн огурцов в сезон, перерабатываемых им за 2 месяца, заключены договоры с несколькими фермерскими хозяйствами Столинского района. Основным же поставщиком огурцов остается Столинское райпо. Есть даже контракт с украинским поставщиком, который готов везти свои корнишоны в Беларусь за тысячу километров - по цене в эквиваленте $0,5 (сегодня 1,28 рубля)!

- А наше население, к которому на днях ездили на переговоры на Ольшанский рынок, пока не готово заключать с нами такие соглашения, хотя им предлагаем ту же цену, что и зарубежному поставщику! - сетует Василий Васильевич. - Результат тех переговоров - 1-2 тонны за сутки от ольшанцев, только и всего. Сейчас вот поднимутся цены на рынке, и люди уйдут. К сожалению, население больше ориентировано на стихийный рынок.

Понятно, производителю нужна стабильность - уже зимой знать примерную стоимость будущего урожая. По цивилизованным договорным отношениям давно работают овощеводы Польши, Украины. Там, прежде чем высаживать, знают, кому продадут свой урожай и почем. Вскоре к такому решению придут и столинские овощеводы. Лучше постоянный, гарантированный заработок, чем риск оказаться в пролете.

Тамара МАРКИНА,

газета "7 дней".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Нотариусы Бреста в День города проконсультируют бесплатно
Фото из архива Дорожную разметку нанесут в ночь на 24 июля более чем на десяти участках в Минске
Фото из архива В Витебской области обработаны все заросшие борщевиком Сосновского земельные участки
Механизатор КСУП "Баума" Виктор Миса ФОТОФАКТ: Уборка пивоваренного ячменя в Ивьевском районе
Фото из аккаунта VK "Яблочко" Центр адаптивной стрельбы из лука для лечения детей со сколиозом появится в Могилеве
Фото из архива На Гомельской ТЭЦ-2 завершили капитальный ремонт энергоблока №2
Главное
Фото из архива "Главное - темпы и качество" - Лукашенко поставил задачи перед аграриями в период уборочной
Лукашенко: рост мировых цен на продовольствие должен стать дополнительной возможностью для экономики
Обратная связь с людьми очень важна - Кочанова
ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ покупайте новую квартиру! Продажи стартуют в готовом доме "Прага" в Minsk World!
Топ-новости
Лукашенко отмечает техническую мощь сельского хозяйства Беларуси, исходя из темпов уборки зерновых
Новинки техники показало ОАО "Амкодор-КЭЗ" на открытии модернизированных цехов
Абитуриенты стали более мотивированными при подготовке к ЦТ - Вайтехович
Новая редакция закона о здравоохранении вступила в силу - комментарий
В Беларуси выработаны рекомендации по развитию автомобильных и железнодорожных пассажироперевозок
КОММЕНТАРИЙ: И зимой, и летом - бронь на услуги белорусских здравниц на 3-4 месяца вперед
КГК пресек выплату зарплат в конверте на сумму более Br11 млн
Почему урожай огурцов в Ольшанах оказался под колесами авто. Что говорят местные власти и закупщики
МИД актуализировал приоритеты внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности загранучреждений
Цена билета на скоростные поезда Москва - Минск будет зависеть от заполняемости и даты покупки
Белстат: 67,6% населения Беларуси в возрасте 15-74 лет было занято в экономике во II квартале
Петришенко: поэтапно расширяем применение цифровых технологий во время вступительной кампании
Ковчег с частицей мощей князя Александра Невского прибудет в Минск 30 июля
Сенатор о ситуации с мигрантами в Литве: времена фашизма не ушли в историю
Андрейченко: приемы граждан - важная форма работы, которая дает положительные результаты
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.