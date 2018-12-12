Почетное консульство Латвии открылось в Могилеве

12 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Почетное консульство Латвийской Республики по Могилеву и Могилевской области сегодня открылось в областном центре. Почетным консулом назначен Алексей Савчук, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной церемонии приняли участие советник - заместитель посла Латвии в Беларуси Даце Рутка, руководитель Дирекции по экономическим отношениям, торговле и развитию Министерства иностранных дел Латвии Юрис Шталмейстрас, председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский, председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев.

"Открытие почетного консульства Латвийской Республики в Могилеве - важное событие, и мы надеемся, что оно внесет особый вклад в дальнейшее развитие наших взаимоотношений, - отметил Владимир Доманевский. - Латвия для Беларуси является важным стратегическим партнером и транзитным коридором для продвижения продукции наших производителей в третьи страны".

По словам губернатора, за последнее время межрегиональное сотрудничество с Латвией активно развивается, динамично растет и внешнеторговый товарооборот. За январь-октябрь он составил около $40 млн и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 30%. "Уверен, что открытие почетного консульства придаст новый импульс развитию нашего сотрудничества. Мы видим, что интерес обоюдный, точек соприкосновения много, и это взаимовыгодные отношения", - сказал Владимир Доманевский.

Юрис Шталмейстрас подчеркнул, что Латвия является надежным партнером Беларуси в сфере транспорта и логистики, много белорусских товаров отправляется в Европу через латвийские порты. "Так что с открытием почетного консульства в Могилеве мы можем говорить только об усилении сотрудничества, которое уже имеется", - считает он.

Даце Рутка вручила Алексею Савчуку специальное свидетельство почетного консула, пожелала успехов в работе и выразила уверенность в динамичном развитии межрегиональных отношений во всех сферах.

По словам Алексея Савчука, он намерен продолжать и расширять уже существующее взаимовыгодное сотрудничество в сфере экономики. Акцент будет сделан на развитии производства пищевой продукции, а также взаимоотношений в сфере науки и образования. "Планируем в первой половине 2019 года организовать в Могилеве бизнес-форум с участием ведущих бизнесменов Латвии и Могилевской области, - сказал почетный консул.

Кроме того, особое внимание будет уделено развитию межрегионального сотрудничества. "Хотя Латвия и Беларусь соседи, но у бизнесменов пока очень поверхностные знания о возможностях и условиях инвестирования. Поэтому мы ставим задачу организовать личное присутствие людей, которые хотят и готовы вкладывать деньги в экономику обеих стран, чтобы они своими глазами увидели имеющийся потенциал и исходя из этого выстраивали дальнейшую стратегию совместного сотрудничества", - отметил Алексей Савчук.-0-

Фото Олега Фойницкого