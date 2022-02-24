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24 февраля 2022, 16:09

Почетное звание "Человек года Могилевщины" присвоили 15 представителям региона

24 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Почетное звание "Человек года Могилевщины" присвоили 15 представителям региона. Торжественная церемония награждения прошла во Дворце культуры области Могилева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня один из самых важных моментов в жизни Могилевщины: лучшие специалисты, руководители, трудовые коллективы, а также регионы с полным правом продолжат историческую летопись Могилевской области, - отметил на открытии мероприятия заместитель премьер-министра Анатолий Сивак. - Прошедший 2021 год стал настоящим испытанием, но не преградой: область продолжала жить и развиваться. Решено много задач, поставлены новые рекорды, взяты высокие планки и рубежи. Для меня отрадно, что есть победители и передовики, на которых всем предстоит равняться в 2022 году, чьи высоты будут ориентиром к достижению".

Анатолий Сивак
Анатолий Сивак

Анатолий Сивак подчеркнул, что сегодня подводятся не просто итоги социально-экономического развития Могилевской области за 2021 год, а отдается дань уважения тем, кто заслужил почет и достойную награду своим отношением к труду, товарищам по коллективу и краю, в котором живет и трудится. "Помните, что вершины, которые покоряются вам сегодня, станут хорошим трамплином для будущих поколений завтра", - заключил он.

Почетного звания "Человек года Могилевщины" по итогам работы за 2021 год удостоены 15 человек в трех номинациях: "Производственная деятельность", "Непроизводственная сфера" и "Общественно-политическая деятельность". В числе награжденных люди разных профессий - руководители учреждений и организаций, представители общественных объединений, медик, тракторист-машинист, тренер-преподаватель и депутат. Высокие награды им вручил председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко.

Анатолий Исаченко
Анатолий Исаченко

"В этом зале собрались лучшие представители трудовых коллективов, небезразличные люди, которые делают все, чтобы наша область и страна в целом становились лучше, - отметил Анатолий Исаченко. - Сегодня традиционно чествуем настоящих мастеров своего дела, которые показали высокие результаты работы по итогам прошлого года".

Первым на сцену поднялся директор ОАО "Рассвет им. К.П.Орловского" Александр Багель, который работает в должности руководителя хозяйства уже с 2011 года. Благодаря его личному вкладу и инициативе в обществе за 2021 год значительно выросли показатели по производству молока, крупного рогатого скота, урожайности зерновых культур и кукурузы, озимого рапса, плодов и ягод. Большое внимание директор уделяет экономическому развитию и укреплению организации, переоснащению материально-технической базы, сохранению трудового коллектива, повышению качества и уровня жизни работников.

Александр Багель
Александр Багель

Помимо звания "Человек года" руководителю была вручена благодарность Администрации Президента. Он получил награду из рук Анатолия Сивака за многолетний добросовестный труд в сельскохозяйственной отрасли, активную гражданскую позицию, значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Могилевской области.

"Такую высокую награду буду получать впервые в жизни, - поделился Александр Багель. - Но эта награда не лично моя заслуга - на нее работал весь наш трудовой коллектив, я получаю ее как директор. У нас трудится 900 человек - без команды и специалистов никуда. Для руководителя самое главное - люди, которые работают в коллективе. А еще нужно всегда выполнять обещанное: если выбрали направление, поставили для себя задачи - значит, нужно их добиваться, не бросать дело на полпути. Но, еще раз повторюсь, один в поле не воин - развиваться, показывать результат и достигать хороших показателей можно только с людьми".

Почетную награду также получил врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделения анестезиологии и реанимации Могилевской областной клинической больницы Владимир Дудко. Он работает в должности с 2011 года. За 2020 и 2021 годы в его отделении пролечено 1,26 тыс. пациентов, в том числе 418 человек после проведенных операций на сердце, 330 - с инфарктом миокарда и 50 пациентов с инфекцией COVID-19. Медиком впервые в области освоены и внедрены в клиническую практику современные методики анестезиологического пособия при операциях на сердце и крупных сосудах в условиях искусственного кровообращения, методы электроэнцефалографического контроля глубины анестезии при длительных оперативных вмешательствах, современные методики инвазивного мониторинга гемодинамики.

Владимир Дудко и Анатолий Исаченко
Владимир Дудко и Анатолий Исаченко

"Мы на самом деле всем коллективом хорошо поработали за последние 1,5-2 года, поэтому ни в коем случае не могу приписать эту награду только себе, - отмечает Владимир Дудко. - Реаниматолог - это всегда человек в команде. У нас большой высокопрофессиональный коллектив, и это командная работа. Это награда адресована в моем лице нашим врачам, медицинским сестрам, санитаркам. Конечно, с приходом коронавирусной инфекции нагрузка на медиков значительно возросла. Но мы справляемся несмотря ни на что и, на мой взгляд, достаточно эффективно. Радует, что за достаточно короткий промежуток времени у нас появились новые медицинские площади - введены кардиохирургический и кардиотерапевтические корпуса. За такую поддержку и внимание большое спасибо и государству, и руководству области и больницы. Если говорить о перспективах, то мы не планируем останавливаться на достигнутом - впереди много планов, много задумок. Будем двигаться вперед".-0-

Фото Олега Фойницкого

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