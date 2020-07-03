3 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Почетного звания "Человек года" в Гомельской области удостоены семь жителей региона. Дипломы лауреатам вручил сегодня на торжестве, посвященном Дню Независимости Беларуси и 76-й годовщине ее освобождения от немецко-фашистских захватчиков, председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

"История независимости нашего государства не одно десятилетие пишется подвигами и трудом наших людей. Именно человек - главный капитал и богатство страны. Гомельщина гордится своими людьми, среди которых Герои Советского Союза и Герои Труда, почетные граждане районов, городов и области", - сказал Геннадий Соловей.

За высокие достижения в работе дипломы о присвоении почетного звания "Человек года" в Гомельской области получили семь человек.

В номинации "Служу Отечеству" лауреатом стала начальник инспекции по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности ОВД администрации Железнодорожного района Гомеля Марина Корж. Ее работа на протяжении 12 лет связана с непростыми подростками, а главная награда для лауреата - спасенные судьбы и жизни молодого поколения.

Почетного звания "Лидер" удостоена главный редактор жлобинской газеты "Новы дзень", председатель районной организации "Белорусский союз женщин" Галина Мельникова. Под ее руководством коллектив редакции становился победителем и неоднократным лауреатом республиканских и областных творческих конкурсов. В 2018 году редакция начала масштабный проект по ремонту здания местной детской поликлиники, а летом подключилась к созданию воркаут-площадки в райцентре. "Мне очень приятно получить в главный праздник страны такую высокую награду. Благодарна всем, кто оценил мою жизненную позицию так высоко. Благодарна всем людям, с которыми я шла к этой награде. Искренне благодарна судьбе, что она повела меня по пути созидания на моей малой родине", - призналась лауреат.

Награда в номинации "Руководитель" присуждена директору ОАО "Гомельский химический завод" Дмитрию Чернякову. В 2019-м предприятие выполнило все основные ключевые показатели эффективности работы. На заводе освоили производство новых марок комплексных удобрений.

Лучший "Мастер" - каменщик строительного управления №165 ОАО "Строительный трест №14" Виктор Петренко. На предприятии работает с 1979 года. Огромный опыт и профессиональное мастерство позволяют мастеру выполнять работы различного уровня сложности. "Я принимал участие в строительстве многих значимых объектов не только в Гомеле, но и по области. Все они по-своему ценны и важны в моей трудовой биографии", - отметил он.

Победителем в номинации "Человек на земле" назван председатель сельскохозяйственного кооператива "Дружба-Автюки" Сергей Довгялло. Он возглавил предприятие в 2004 году. Сейчас "Дружба-Автюки" - лидер в районе по многим позициям.

В номинации "Открытие" победила одиннадцатиклассница средней школы №66 Гомеля Дарья Кухаренко. В 2019 году девушка стала призером многих конкурсов и научно-практических конференций различного уровня.

Животновод молочно-товарной фермы №2 КСУП "Колпень-Агро" Лоевского района Лариса Гунько отмечена в номинации "Призвание". Она трудится на предприятии с 2006 года. Благодаря ее профессионализму, ответственности и добросовестности сохранность молодняка составила по итогам прошлого года 100%.

"Сегодня мы переворачиваем страницу книги "Человек года - 2019", чтобы открыть новую, не менее интересную, в которую каждый из вас может вписать свои имена. Таким образом, продолжение следует", - сказал Геннадий Соловей.

Чествование лауреатов почетного звания "Человек года" в Гомельской области проводится с 2009 года.

Церемония вручения премии "Человек года" предшествовала заключительному аккорду праздничного дня - республиканской акции "Споем гимн вместе". Главная композиция страны прозвучала одновременно на нескольких площадках города. На финальных нотах ночное небо города озарили яркие фейерверки.-0-

Фото Сергея Холодилина