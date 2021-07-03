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03 июля 2021, 12:26

Почетного звания "Человек года" в Гомельской области удостоены семь жителей региона

3 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Почетного звания "Человек года" Гомельской области по итогам 2020-го удостоены семь жителей региона. Дипломы лауреатам вручил сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

Символично, что именно в День Независимости уже 13-й год подряд в Гомельской области присваивается гордое звание "Человек года", подчеркнул губернатор. "Сегодня имена 77 самых достойных жителей вписаны в историю региона", - сказал он.

По его мнению, ежегодный конкурс - своеобразная социальная олимпиада, в которой меряются широтой души, объемом добрых дел, теплотой сердец и готовностью прийти на помощь. "Для этих людей не бывает чужой боли. Они по доброй воле жертвуют собственными интересами ради высоких целей и гуманных ценностей. Их поступки основаны на чувстве долга, политической сознательности, патриотизме и личной ответственности", - дал характеристику обладателям почетных званий Геннадий Соловей.

Он напомнил, что 2020 год, который жестко ворвался в мировую историю пандемией, в спокойной, мирной Беларуси отметился еще и попытками политической дестабилизации. "Неудивительно, что среди сегодняшних победителей конкурса "Человек года" - и настоящий боец информационной войны, и доктор, благодаря которому почти 500 пациентов из всех районов области с тяжелыми сердечными и легочными патологиями научились по-новому дышать, и руководитель предприятия, которое уже 9 апреля 2020 года выпустило первую партию дезинфицирующих средств и в настоящее время обеспечило ими область в полном объеме", - сказал Геннадий Соловей.

В номинации "Служу Отечеству" победа досталась начальнику отделения информации и общественных связей УВД облисполкома Виталию Пристромову. "В прошлом году ему пришлось оказаться на передовой информационной войны. Когда на правоохранителей обрушился шквал негатива и лжи, он руководил работой по раскрытию фейковой информации", - отметили на церемонии.

Виталий Пристромов и Мария Захаренко
Виталий Пристромов и Мария Захаренко

"Лидером" признана директор ОАО "Калинковичский завод бытовой химии" Аксана Логвина. Возглавив в 2009 году убыточное предприятие, она в короткие сроки вывела завод на прибыльную работу.

Почетное звание "Руководитель" присвоено директору Октябрьского районного центра ремесел Татьяне Холодок. Она мастер вышивки, соломоплетения, исследователь, автор многочисленных публикаций, сценарных разработок, соавтор и исполнитель 5 коллекций возрожденных костюмов для фольклорных коллективов района, коллекции вышитых рушников.

Татьяна Холодок
Татьяна Холодок

Титул "Мастер" - у педагога дополнительного образования Мозырского центра творчества детей и молодежи Елены Руденко, которая неизменно руководит двумя танцевальными коллективами "Палескія фарбы" и "Палеская зорачка". Их репертуар включает более 100 хореографических постановок.

Елена Руденко
Елена Руденко

Оператор машинного доения ОАО "Калининский" Мария Захаренко завоевала звание "Человек на земле". Как было отмечено, в зоне ответственности лауреата - 100-процентная сохранность телят. Это ответственный, опытный и полный любви к своему делу человек.

Мария Захаренко
Мария Захаренко

Диплом в номинации "Призвание" вручен заведующему отделением анестезиологии и реанимации №1 областной клинической больницы Сергею Мурашко. За его плечами 22 года практики, огромный опыт и профессионализм, его отличает удивительная способность в любой ситуации сохранять выдержку. В условиях пандемии он в числе первых встал на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Сергей Мурашко
Сергей Мурашко

"Открытием" признан слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" Алексей Приходько. Приступив к работе в 2018 году, уже через год на международной научно-технической конференции "Металл-2019" он получил диплом I степени.

Алексей Приходько
Алексей Приходько

"Главный мой принцип - постоянно совершенствоваться. Стремление к развитию заложено в генах человека", - убежден Алексей Приходько. Молодой человек поделился, что прошедший год для него был полон событий - и в общественной жизни, и научно-технической деятельности. "Звание "Человек года" - большая ответственность и стимул двигаться дальше", - заключил лауреат.-0-

Фото Сергея Холодилина

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