Почетные грамоты МЧС Армении вручены трем жителям Гомельской области

16 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Почетные грамоты Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении получили сегодня трое жителей Гомельской области. Награды в стенах облисполкома вручил Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Беларуси Армен Гевондян, передает корреспондент БЕЛТА.

За активное участие в работах в зоне бедствия после разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года, проявленное мужество награды получили Наталья Валицкая (повар филиала "Советская Белоруссия" ОАО "Речицкий КХП"), Людмила Веселова (повар из Речицкого района), а также Виктор Негрей (профессор кафедры по управлению эксплуатационной работой и охране труда Белорусского государственного университета транспорта (БелГУТ)).

Армен Гевондян подчеркнул, что белорусы одними из первых протянули в то тяжелое время руку помощи армянскому народу, вызволяя из-под завалов выживших, помогая ставить на ноги раненых, возводя новые школы, дома, детские сады. Посол отметил, что сегодняшняя встреча с жителями Гомельской области - еще одна возможность высказать искрение слова благодарности за оказанную поддержку.

Так, Виктор Негрей в конце 80-х прошлого столетия работал в БИИЖТ (ныне БелГУТ). "Когда произошло горе, нашу группу специалистов делегировали для восстановления транспортных коммуникаций, для того чтобы обеспечить поставку грузов, товаров. Необходимо было выбрать и лучшую стратегию сохранения мостов, которые были разрушены, провести целый ряд других сложных операций. Было впечатление, что после трагедии плакали не только люди - плакали дома, реки", - поделился воспоминаниями гомельчанин. Наталья Валицкая и Людмила Веселова трудились в общественных столовых, которые были развернуты для работающих на восстановлении объектов.

Слова благодарности в адрес награжденных высказал и председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. Несмотря на количество прошедших лет, память о тех событиях остается в памяти и армянского, и белорусского народов, сказал он.

Вследствие мощных толчков землетрясения, зарегистрированного на севере Армении 7 декабря 1988 года, за полминуты разрушилась почти вся северная часть страны. Более полумиллиона человек потеряли кров, из строя вышло около 40% промышленного потенциала Армянской ССР. В результате землетрясения были полностью разрушены город Спитак и 58 сел, частично разрушены города Ленинакан (ныне - Гюмри), Степанаван, Кировакан (ныне - Ванадзор) и более чем 300 населенных пунктов. На армянскую катастрофу откликнулись республики Советского Союза и 113 стран мира, многочисленные международные гуманитарные организации и частные лица. Армянскому народу протянули руку помощи и белорусы, которые с первого же дня трагедии участвовали в спасательных и восстановительных работах.-0-