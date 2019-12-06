Почетными гражданами Брестской области стали экс-глава региона, олимпийский чемпион и директор предприятия

6 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Список почетных граждан Брестской области пополнился еще тремя фамилиями. Церемония чествования обладателей звания состоялась сегодня во время праздничного мероприятия, посвященного 80-летию региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко поздравил жителей Брестской области с 80-летием со дня ее образования Здесь не раз решалась судьба Европы, отсюда родом многие выдающиеся личности: ученые, космонавты, художники, поэты, государственные деятели. Весь мир помнит о героическом подвиге защитников Брестской крепости и восхищается реликтовым великолепием Беловежской пущи", - говорится в поздравлении.

Анатолий Лис подчеркнул, что в Брестской области живут трудолюбивые и талантливые люди, успех региона - именно их заслуга. "Брестчина - перспективный и экономически развитый регион. Хотелось бы, чтобы область сохраняла лидерские позиции в тех направлениях, где они уже достигнуты, а в которым мы отстаем - наращивала преимущество. Этого желаю всем нам", - сказал губернатор.

Торжества по случаю юбилея юго-западного региона проходят в Брестском академическом театре драмы. Одним из ярких моментов праздника стала церемония чествования почетных граждан Брестской области. Ранее этого звания были удостоены 11 заслуженных людей. Сегодня к ним присоединились еще три человека. Так, за значительный вклад в социально-экономическое развитие области и активную общественную деятельность поощрен Владимир Заломай, занимавший должность председателя Брестского облисполкома с 1994 по 2000 год. За высокие спортивные достижения, значительный успехи в развитии и пропаганде физической культуры и спорта отмечен олимпийский чемпион Леонид Тараненко. По достоинству оценен вклад в развитие строительного комплекса директора предприятия "Брестжилстрой" Александра Романюка.

"Прикидывали, что под моим руководством мы построили немалый город по республиканским меркам, размером более 3,5 млн кв.м. - отметил Александр Романюк. - Сегодня успешно работаем в России, интересно и европейское направление. Чтобы там работать, нужно получить сертификат, что нам и удалось сделать. Можем реализовывать энергоэффективные, комфортные жилые дома за пределы страны, активно занимаемся этим".

Председатель облисполкома поздравил почетных граждан с этим званием, вручил им соответствующие сертификаты. Затем на сцену поднялся помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. Он зачитал приветственный адрес главы государства и вручил благодарность Президента жителям региона. Во время мероприятия отдельных тружеников области отметили благодарностью премьер-министра, почетными грамотами Совета Министров и Национального собрания.-0-

ДОСЬЕ: К 80-летию образования Брестской области В этом году Брестская область отмечает 80-летний юбилей. Точкой отсчета стал Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 декабря 1939 года "Об образовании Барановичской, Белостокской, Брестской, Вилейской и Пинской областей в составе Белорусской ССР".