Почти 1 тыс. ранцев уже вручили во время акции в Гомельской области

27 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Почти 1 тыс. ранцев уже вручили в Гомельской области во время региональной акции "Соберем портфель первокласснику". Школьные наборы от председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья сегодня получили четверо ребят из семьи Мушковец, которая проживает в одном из новых микрорайонов областного центра, передает корреспондент БЕЛТА.

Татьяна Мушковец воспитывает одна четверых детей. В этом году двойняшки Женя и Егор идут в первый класс, сын Роман - в третий, а дочь Диана станет пятиклассницей.

Вручая портфели и подарки детям, Геннадий Соловей отметил, что в Беларуси особое внимание и поддержку оказывают многодетным семьям, а защита каждого ребенка является одним из приоритетов государственной политики. "Впереди замечательный праздник - День знаний, пусть он принесет много радостных впечатлений. Учитесь хорошо, слушайтесь мать и педагогов", - пожелал дружной четверке губернатор.

В свою очередь дети рассказали руководителю области о своих победах. Так, у Дианы уже множество дипломов за отличную учебу, участие в различных мероприятиях. Девочка любит математику и пение. "Думаю, мы не раз еще увидим тебя на сцене областных мероприятий", - сказал председатель облисполкома.

Роман увлекается футболом и мечтает связать свою жизнь именно с этим видом спорта. "У нас есть футбольные клубы, которые нуждаются в местных игроках", - заметил Геннадий Соловей, вручая мальчику вместе со школьным портфелем футбольную форму и мяч.

Двойняшки Женя и Егор, радостно изучая содержимое ранцев, поделились, что в свои шесть лет уже знают буквы, умеют считать и с большим интересом идут в школу. На прощание ребята пообещали губернатору получать только отличные и хорошие отметки.

Областная акция "Соберем портфель первокласснику" стартовала в регионе в начале августа. Мероприятие проходит уже в десятый раз и нацелено на поддержку ребят, оказавшихся в социально опасном положении, тяжелой жизненной ситуации. Не остаются без внимания дети из многодетных, опекунских, приемных семей, интернатных учреждений, дети-инвалиды. В прошлом году во время акции собрали портфели для 2,5 тыс. ребят. В этом году намерены вручить не меньше. Акция продлится до конца месяца. В нее активно включились структурные подразделения облисполкома, учреждения здравоохранения, организации и предприятия региона.

Кроме того, в регионе для подготовки к школе более 11,2 тыс. семьям, воспитывающим свыше 20,6 тыс. детей, оказана материальная помощь в размере почти Br1,3 млн. Также помогают школьникам шефские организации, профсоюзы, общественные объединения и т.д.

Всего в новом учебном году за парты в Гомельской области сядут 156 тыс. ребят, в том числе 17 тыс. первоклассников, это на полтысячи больше, чем годом ранее.-0-