Почти 100 куб.м леса незаконно вырубили в Светлогорском районе

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Незаконную рубку почти 100 куб.м леса выявили инспекторы в Светлогорском районе, сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Заготовку древесины на территории Полесского лесничества Светлогорского лесхоза проводили работники частной компании. "Во время рубки они вышли за пределы отведенной лесосеки и спилили 125 не назначенных в рубку деревьев на площади 0,4 га. Объем незаконно заготовленной древесины - 98 куб.м. Причиненный вред по предварительным оценкам составил более Br7 тыс.", - рассказали в Госинспекции.

Начат административный процесс в отношении фирмы, проводившей рубку. "При выяснении обстоятельств произошедшего было установлено, что отсутствовал один из визирных столбов, ограничивающих лесосеку. Возможно, его случайно снесли сами вальщики леса. Однако незамеченным этот факт не остался: по краям незаконно вырубленного участка кто-то свежей краской пометил деревья, как будто граница лесосеки пролегала именно здесь", - проинформировали в ведомстве.

Фирме-заготовителю грозит штраф от Br510 до Br5,1 тыс. Придется также возместить вред и стоимость срубленных излишков.-0-

Фото Государственной инспекции охраны животного и растительного мира