Почти 100 молодых специалистов собрал форум сельской молодежи Гомельской области

22 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 100 молодых специалистов собрал форум сельской молодежи Гомельской области, который прошел в областном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

Насыщенная программа с посещением производств, культурных достопримечательностей завершается диалогом с представителями власти. В областной универсальной библиотеке имени В.И. Ленина проходит оживленный диалог, обмен мнениями.

"Молодежь должна развиваться, знать и видеть, чем живет Гомельщина и наша Беларусь. Молодым людям важно общаться между собой, делиться впечатлениями. Кто-то едет на форум отдохнуть, отвлечься, а кто-то почерпнуть какие-то вещи, которые можно применить в работе", - сказал первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Козел.

Главный показатель результативности, по словам Дмитрия Козела, чтобы полученный опыт специалисты по возможности внедряли в работу своего предприятия, улучшая его эффективность. Сам он, будучи молодым специалистом, также участвовал в подобных мероприятиях, получая массу полезной информации.

Ежегодно 1,5 тыс. человек вливаются в ряды трудовых коллективов предприятий и организаций региона. "У нас один из самых высоких уровней закрепляемости молодых людей на местах - около 46%. Будем работать, чтобы эти показатели были еще выше. На местах должны быть такие условия, чтобы молодые люди не чувствовали разницы проживания на селе или в городе", - подчеркнул первый зампред.

К примеру, в этом году в Гомельский район прибыли более 170 молодых специалистов. Парни и девушки постигают профессию на своем первом рабочем месте. Большинство из них приступило к работе в сфере сельского хозяйства, молодое пополнение пришло также в образование, культуру, здравоохранение, отрасль ЖКХ. В поддержку им - социальные гарантии, крепкое плечо наставников.

Александр Рева трудоустройством доволен: "За полтора года после окончания вуза полностью на свой хлеб перешел. Хватает и съездить куда-то, и для девушки подарок купить". Молодой человек дипломатично попросил журналистов не называть агрогородок Коммунар, где он живет, деревней. "Здесь есть все, что надо для жизни. Агрогородок развивается", - дополнил он с улыбкой.

Традиции форума планируется продолжать и в дальнейшем, расширив его формат минимум до двух дней. С подачи инженера-механика ОАО "Люденевичи" Житковичского района Егора Сысова программу форума может дополнить спортивная составляющая. Его инициативу поддержали первый секретарь обкома БРСМ Вероника Гудкова и заместитель председателя областного объединения профсоюзов Жанна Гатальская.

Основная цель мероприятия - создание условий для повышения социальной и экономической активности сельской молодежи Гомельской области, а также определение форм сотрудничества органов власти, образовательных учреждений, коммерческих и общественных организаций в работе по социальному развитию села, формированию кадрового резерва агропромышленного комплекса, популяризации сельскохозяйственного труда и сельского образа жизни. Организаторы форума - Гомельский облисполком и областная организация профсоюзов агропромышленного комплекса.-0-