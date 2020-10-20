Почти 100 новых спортобъектов открыли в Гродненской области за последние 5 лет

20 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Почти сто новых спортивных сооружений введено в эксплуатацию в Гродненской области за последние пять лет. Об этом сегодня журналистам перед заседанием Гродненского областного Совета депутатов сообщил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Среди повестки дня сессии облсовета был и вопрос предварительных итогов реализации регионального комплекса мероприятий Государственной программы развития физической культуры и спорта на 2016-2020 годы.

"За пять лет немало сделано для развития спортивной отрасли, совершенствования инфраструктуры. В частности, введено в эксплуатацию 99 новых спортивных объектов - от открытых площадок с плоскостными сооружениями до крупных многофунциональных комплексов с игровыми залами и бассейнами, такими, как недавно открытые ФОКи в Островце и Новогрудке", - отметил Олег Андрейчик. Он подчеркнул, что и в будущем эта работа продолжится. Например, до конца года планируется ввести в строй крытый теннисный манеж в Гродно, а в 2021 году - обновленные футбольные поля в Мостах в Щучине, тренировочный центр для филиала областного училища олимпийского резерва в Лиде. Также в планах строительство дворца игровых видов спорта в Гродно и спортивных центров с бассейнами в тех регионах, где их не хватает.

В центре внимания - детско-юношеский спорт. Сейчас в более чем 50 специализированных школах в регионе занимается более 20 тыс. юных спортсменов. Занятия, к слову, организованы на бесплатной основе.

"Работают эти учреждения эффективно. Более качественными стали и отбор, и подготовка. Одна из основных задач была связана с улучшением материально-технической базы занимающихся в спортшколах. На эти цели за пять лет было направлено около Br6 млн. Около 40% - из внебюджетных источников", - рассказал Олег Андрейчик. Он отметил, что согласно нормам минспорта, обеспеченность инвентарем на одного учащегося сегодня в регионе составляет 137%.

"Итог качественной работы заметен и в спорте высших достижений. Если в 2015 году на первенствах мира и Европы атлеты из нашей области завоевали 40 наград, то в 2019 году у нас было 92 медалиста", - отметил Олег Андрейчик. Он подчеркнул, что среди основных задач на ближайшую перспективу - совершенствование научного потенциала, спортивной медицины, педагогических и психологических аспектов подготовки атлетов.

Гродненская область также становится площадкой для проведения крупных и солидных соревнований. За пять лет регион принял более 400 международных турниров, поучаствовали в которых представители более чем 60 государств. Только в 2019 году в Гродненской области прошли квалификационный олимпийский турнир по тяжелой атлетике, чемпионат Европы по спортивному ориентированию, а также один из финальных этапов Европейской лиги по баскетболу 3х3.

Также отдельно отмечалась достаточно активная работа по привлечению инвестиций в спорт. Благодаря реализации трансграничных проектов появились обновленные спортзал и стадион в Щучине, стадион в Ошмянах, немало сделано по развитию велодвижения. В целом же привлечено более 5 млн. евро.

Олег Андрейчик подчеркнул, что на постоянной основе спортом и физкультурой занимаются 24% жителей региона. При этом большое значение уделяется повышению доступности таких занятий для всех. В частности, за пять лет открыто почти 30 новых групп для людей с ограниченными возможностями, активно оборудовалась на спортивных объектах безбарьерная среда.-0-