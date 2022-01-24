Почти 11 тыс. устройств птицезащиты установили филиалы "Минскэнерго" в 2021 году

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам 2021 года филиалами РУП "Минскэнерго" на воздушных линиях 35 кВ и выше установлено 10 986 современных устройств отпугивания птиц (птицезащиты), что составляет 109% от годового плана, сообщили БЕЛТА в секторе общественных связей предприятия.

Плановые работы по установке на опорах высоковольтных линий электропередачи подобных устройств проводятся ежегодно. В этом году, например, планируется установить 11,7 тыс. штук.

Энергетики подчеркивают, что эти работы не только способствуют повышению надежности работы электрических сетей, но и позволяют обезопасить самих птиц. Пернатые не только становятся причинами отключения воздушных линий электропередачи, но и гибнут сами от электротравм.

"Чтобы защитить и птиц, и оборудование, энергетики монтируют специальные пластиковые устройства на траверсах опор высоковольтных линий электропередачи, которые мешают не только гнездиться, но и садиться на опоры. Птицы просто не могут приземлиться на них и улетают", - подчеркнули на предприятии.-0-

Фото РУП "Минскэнерго"