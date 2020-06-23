Почти 130 талантливых спортсменов удостоены стипендии Гродненской области

23 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Во втором полугодии 2020 года стипендия Гродненской области назначена почти 130 талантливым спортсменам региона. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик.

Перечень стипендиатов был сегодня утвержден на сессии Гродненского областного Совета депутатов. "В список включены 127 человек. Это наиболее талантливые спортсмены, успешно выступающие на международном уровне, победители и призеры национальных первенств. Среди них и те, кто претендует на участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Важно, что в число стипендиатов включены молодые и перспективные спортсмены", - отметил Олег Андрейчик. Он подчеркнул, что стипендия - одна из форм поддержки и мотивации молодых талантов.

Размер стипендии - от Br265 до почти Br1,2 тыс. Выплачивать ее будут ежемесячно. Списки утверждаются раз в полгода: чтобы остаться в числе стипендиатов, необходимо продолжать успешные выступления.

На выплаты стипендий во втором полугодии 2020 года из областного бюджета будет направлено около Br485 тыс. Общая сумма по итогам года, как ожидается, составит около Br875 тыс.-0-