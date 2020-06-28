Почти 13,5 тыс. детей из Минска оздоровились в лагерях за первую смену

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 13,5 тыс. детей из Минска отдохнули в оздоровительных лагерях за первую летнюю смену, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Так, в первую смену детей принимали 342 лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием. Среди них 21 стационарный оздоровительный лагерь, 38 лагерей, организованных на арендованных базах санаторно-курортных, оздоровительных и иных организаций страны, 5 круглосуточных профильных лагерей продолжительностью 15 дней, 278 лагерей с дневным пребыванием, организованных на базах учреждений общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи, специализированных учебно-спортивных учреждений и средних школ-училищ олимпийского резерва.

В течение первой смены оздоровлено в лагерях различных типов 13 496 детей, что составило 19,5% от плана на сезон. В том числе в лагерях с круглосуточным пребыванием - 5540 детей, с дневным пребыванием - 7956. В их числе 290 ребят из числа сирот и детей, находящихся под опекой, 300 детей с инвалидностью, 285 состоящих на различных видах учета и воспитывающихся в неблагополучных семьях. В том числе в профильных лагерях оздоровились 1930 ребят, в спортивных - 2862, в лагерях труда и отдыха - 555.

Во всех лагерях проводились санитарно-гигиенические мероприятия. Воспитанники соблюдали социальную дистанцию, размещение детей в столовых также было организовано с учетом необходимого расстояния. Было исключено проведение всех видов массовых мероприятий. Детей занимали в объединениях по интересам, для них организовывали виртуальные экскурсии. За состоянием здоровья воспитанников следили медицинские работники.

Средняя стоимость путевки на 18 дней составила Br589 (в лагерь с круглосуточным пребыванием) и Br98 (в лагерь с дневным пребыванием).-0-