Почти 1,5 тыс. детей Минской области получат подарки во время акции "Чудеса на Рождество"

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 1,5 тыс. детей из Минской области получат подарки во время акции "Чудеса на Рождество". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала главный специалист Минского областного комитета ОО "БРСМ" Алина Михаленок во время областного этапа республиканской благотворительной акции БРСМ и БРПО "Чудеса на Рождество", который проходит сегодня в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Березинского района.

"Каждый год во время зимних праздников те, кому особенно нужна наша помощь и поддержка, получают частичку добра, радости и внимания от молодежи во время акции "Чудеса на Рождество". В этот раз она традиционно проходит в разных уголках Минской области. Волонтерские отряды движения "Доброе сердце" организовывают сбор подарков и проводят праздничные программы для воспитанников детских домов, школ-интернатов, приютов для детей-инвалидов. Стать волшебниками они планируют для почти 1,5 тыс. маленьких мальчиков и девочек со всего столичного региона", - рассказала Алина Михаленок.

Как отметила главный специалист, одним из способов сбора подарков для детей ежегодно становятся "Елки желаний", которые устанавливают в торговых центрах. На новогодних деревьях волонтеры БРСМ "Доброе сердце" и тимуровцы БРПО размещают открытки с тем, что дети мечтают получить в подарок. Любой желающий может взять открытку и по возможности приобрести указанный в ней предмет, после чего надо передать его волонтерам - они доставят сюрприз маленькому заказчику. Так, например, Анна Тригубович из Узды получила беспроводные наушники.

Волонтеры движения "Доброе сердце" подарили сегодня частичку добра и радости 28 детишкам из центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Для них организовали новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, после чего дети получили сладкие подарки, спортинвентарь и канцелярию. Без внимания не осталась и семья Титовец из Березинского района, где воспитывают двенадцатилетнюю Викторию и одиннадцатилетнего Евгения, который с детства имеет инвалидность. Ребят тоже поздравили с наступающим Новым годом и вручили им подарки.

Благотворительная акция БРСМ и БРПО "Чудеса на Рождество" стартовала в Беларуси 5 декабря и будет проходить до 9 января.-0-