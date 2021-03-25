Почти 1,5 тыс. рабочих мест в сфере бытового обслуживания создано в Минске в 2020 году

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в 2020 году открылось 366 объектов бытового обслуживания, в них создано почти 1,5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции "Тенденции и перспективы развития сферы бытового обслуживания населения. Повышение качества услуг в сельской местности" заместитель генерального директора ГО "Столичная торговля и услуги" Юрий Натычко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В сфере бытового обслуживания Минска занято более 37 тыс. работающих. С учетом принятия пакета нормативно-правовых актов, направленных на стимулирование бизнеса и раскрепощение деловой инициативы, в 2020 году открыто около 366 объектов бытового обслуживания и создано практически полторы тысячи рабочих мест", - сказал Юрий Натычко.

Структура бытовых услуг представлена достаточно разветвленной сетью организаций малого бизнеса. В прошлом году доля индивидуальных предпринимателей в реализации таких услуг составила практически 48,1%. На 1 марта 2021 года бытовые услуги в Минске оказывают более 9 тыс. субъектов хозяйствования. К стационарной сети относятся почти 7,5 тыс. объектов, около 3 тыс. субъектов оказывают свои услуги с выездом к заказчику.

Традиционно основные виды бытовых услуг в Минске - парикмахерские и обслуживание автомобилей. Они составляют примерно половину от общего объема оказываемых бытовых услуг на территории столицы.

По итогам 2020 года объем оказанных бытовых услуг составил Br465 млн, или 7,2% в структуре платных услуг. "В принципе этот объем сопоставим с такими видами деятельности, как медицинские, транспортные либо образовательные услуги", - отметил заместитель гендиректора.

С момента вступления в силу указа №337 "О регулировании деятельности физических лиц" физлицам предоставлена возможность оказывать более 15 видов бытовых услуг без регистрации ИП или юрлица. "В частности, на 1 января 2021 года (в рамках нового указа) бытовые услуги оказывают более 2 тыс. физических лиц, которыми уплачено более Br950 тыс. налогов", - добавил Юрий Натычко.

Эпидемиологическая обстановка внесла коррективы в деятельность объектов бытового обслуживания. Однако тенденции, которые намечались в прошлые годы, сохранились. "С каждым годом предприниматели и субъекты хозяйствования на рынке бытовых услуг становятся ближе к своему потребителю. Объекты открываются в новых микрорайонах, ближе к клиенту и в более полном объеме могут обеспечивать их запросы. Некоторые предприятия организовали свою работу в режиме онлайн", - подчеркнул он.-0-