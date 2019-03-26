Почти 1,5 тыс. случаев хищения электроэнергии выявили в Минской области в январе-феврале

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники "Минскэнерго" в январе-феврале провели более 860 рейдов, чтобы выявить нарушения правил электроснабжения. За этот период составлено 1 467 актов о самовольном и безучетном потреблении электроэнергии, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Ущерб энергоснабжающей организации по таким фактам может достигать десятков тысяч рублей. Кроме того, предусмотрена административная ответственность по статье 20.10 КоАП РБ с наложением штрафа до пятикратного размера от этой суммы.

В "Минскэнерго" напомнили, что попытка безучетного потребления электроэнергии может не просто стать причиной серьезных нарушений энергоснабжения и оставить без электричества важные социальные объекты, но и нанести вред здоровью самого нарушителя и окружающих его людей. "Борьба с хищением электроэнергии - дело общее, в котором важную роль играют совместные усилия, ведь, предотвращая несанкционированное подключение электроприемников, сокращается вероятность возникновения аварийных режимов и отключений в сети", - добавили на предприятии.

Сообщить о случае хищения электрической энергии можно, направив в адрес "Минскэнерго" информацию в письменной (электронной) форме, а также по телефонам 8 (017) 298 02 95 (горячая линия предприятия), 8 (017) 296 63 43 (справочная филиала "Энергосбыт", 8 (0177) 73 67 33 (телефон доверия филиала "Борисовские электрические сети").-0-