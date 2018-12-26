Почти 150 педагогов-новаторов награждены грантами Мингорисполкома

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония вручения премий и грантов Мингорисполкома педагогам столицы по итогам конкурса "Опыт и инициатива педагогов - ресурс образования столицы" состоялась сегодня в концертном зале "Верхний город", сообщили БЕЛТА в комитете по образованию Мингорисполкома.

Конкурс на присуждение премий и грантов Мингорисполкома с 2000 года проводится с целью выявления и распространения лучших образцов инновационного педагогического опыта, внедрения современных технологий в массовую образовательную практику. В этом году обладателями наград (50 грантов за разработку инновационных проектов и 50 премий за результативный опыт работы) стали 146 педагогических работников всех ступеней образования (от дошкольного до специального и профессионально-технического) - руководители учреждений, учителя, воспитатели.

Как пояснили в комитете, в этом году при определении победителей учитывались стратегические задачи развития столичного образования. Поэтому лучших из лучших выбирали в 10 номинациях, среди которых "Лучший опыт/проект по организации допрофессиональной и профессиональной подготовки, допрофильного и профильного обучения, профессионального образования", "Лучший опыт/проект в сфере цифрового образования", "Лучший опыт/проект по организации методической работы и дополнительного образования взрослых".

Председатель Минского горсовета депутатов Василий Панасюк, чествуя победителей, поблагодарил их не только за достойный труд, но и креативность, творческий подход в работе. Инновации, внедряемые в столице, находят применение и в регионах.

Организатором конкурса выступает комитет по образованию Мингорисполкома при содействии городского института развития образования.-0-