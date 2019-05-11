Почти 160 инвестпроектов представят на Гомельском экономическом форуме

11 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Почти 160 инвестиционных проектов представят на XVI Гомельском экономическом форуме, который пройдет 24 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Гомельского облисполкома.

На форуме презентуют экономический и инвестиционный потенциал региона. Инвесторам предложат проекты в таких сферах, как деревообрабатывающая промышленность, переработка вторичных материальных ресурсов, производство пищевых продуктов, строительство и стройматериалы, химическое производство, энергетика, сельское хозяйство, туризм, торговля, услуги и др.

География реализации проектов включает практически все районы области. Например, в Кормянском районе возможно выращивание и переработка грибов вешенок, в Петриковском - предложено строительство гипсового завода на базе месторождения Бриневское, в Гомельском - создание фермы виноградных улиток смешанного типа, в Буда-Кошелево - логистического центра.

Помимо проектов по созданию новых производств, модернизации действующих, строительству объектов потенциальным партнерам расскажут о свободных земельных участкам и недвижимости.

Программой предусмотрена работа пяти секций: "Агропромышленный комплекс", "Строительный, жилищно-коммунальный и транспортный комплекс", "Торговля, общественное питание и услуги", "Туризм Гомельщины. Перспективы развития", "Малый и средний бизнес". Кроме того, участники посетят XX Международную выставку "Весна в Гомеле", которая будет работать 23-26 мая.

Как отметила начальник управления внешнеэкономических связей комитета экономики облисполкома Алевтина Саранчук, по данным на 11 мая, в форуме планируют участвовать делегации из 16 стран. Это и представители власти, и дипмиссий, и бизнес-кругов. Всего заинтересованность в экономическом событии выразили 149 человек. Регистрация продолжается, она закончится 14 мая в 15.00.

Гомельский экономический форум впервые был проведен в 2004 году. С 2008 по 2018 год на форуме подписано порядка 100 документов. Например, в прошлом году итогом форума стало подписание инвестдоговора и протоколов о намерениях на общую сумму более $480 млн.-0-