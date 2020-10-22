Почти 1650 квартир для многодетных семей построили в Гомельской области в январе-сентябре

22 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Почти 1650 квартир для многодетных семей ввели в эксплуатацию в Гомельской области в январе-сентябре этого года, сообщил сегодня на заседании облисполкома заместитель председателя облисполкома Андрей Барановский, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Андрея Барановского, в январе-сентябре в целом в регионе ввели в эксплуатацию более 368 тыс. кв.м жилья при плане на 9 месяцев 315,3 тыс. кв.м. По итогам года предстоит построить не менее 485 тыс. кв.м.

"Для многодетных семей в 2020 году предусмотрен ввод не менее 1747 квартир. По итогам января-сентября построили 1649 квартир, или 94% от задания", - сказал Андрей Барановский. В некоторых районах завершат строительство жилья для многодетных семей в четвертом квартале. Председатель облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул: важно строить жилье для многодетных не только в городах, райцентрах, но и на селе.

С господдержкой в регионе построили 146 тыс. кв.м. Индивидуального жилья за 9 месяцев возвели 156 тыс. кв.м - это 84% от плана на год.

Андрей Барановский подчеркнул, что в январе-сентябре отрасль выполнила строительно-монтажных работ на Br1,869 млрд (темп роста к такому же периоду прошлого года - 112%), подрядных - более чем на Br1 млрд (темп роста - 104,4%). Объем экспорта строительных, инженерных, архитектурных услуг в январе-августе составил $32,9 млн.

На заседании определили задачи на четвертый квартал этого года, обсудили перспективы на 2021-й.-0-