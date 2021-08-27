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27 августа 2021, 13:35

Почти 170 новобранцев пополнили ряды Могилевского института МВД

Фото из архива
Фото из архива
27 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Почти 170 новобранцев пополнили ряды Могилевского института МВД, в том числе 20 девушек. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала официальный представитель учреждения образования Марина Громыко.

"Милицейская профессия предъявляет к вам, посвятившим себя делу борьбы с преступностью, особые требования, - обратился к курсантам во время торжественного принятия присяги заместитель Министра внутренних дел генерал-майор милиции Геннадий Казакевич. - Сотрудник должен быть принципиальным и требовательным к себе и окружающим, непримиримым к фактам нарушения закона, а также смелым в минуту опасности, быстрым и справедливым в принятии решения. С уверенностью могу сказать, что только прочные знания, которые можно получить в Могилевском институте МВД, в сочетании с постоянным саморазвитием станут основой вашего профессионального роста".

Профессорско-преподавательскому составу Геннадий Казакевич пожелал творческого отношения к нелегкому делу передачи знаний новому пополнению. В свою очередь родителей курсантов поблагодарил за достойное воспитание своих детей. Отрадно, что среди принявших решение служить в МВД много выпускников кадетских училищ и продолжателей семейных династий сотрудников органов внутренних дел, заключил замминистра.
 
Со знаменательным событием новое пополнение милицейского вуза поздравил начальник УВД Могилевского облисполкома генерал-майор милиции Игорь Щербаченя. "Вы пришли в милицию в достаточно непростое время, когда в свете прошлогодних событий такие понятия, как верность, преданность долгу и патриотизм как никогда приобретают особое значение, - подчеркнул он. - Поэтому сегодня, когда вы вступаете в сплоченное милицейское братство, произнося слова присяги, запомните свою клятву. Ведь вы возлагаете на себя ответственность перед обществом и государством честно и добросовестно исполнять свои обязанности и стоять на страже Родины".

Курсанты принесли присягу на верность Родине и белорусскому народу в д. Гаи у памятника батальону милиции капитана К.Г.Владимирова, героически защищавшего Могилев в годы Великой Отечественной войны. До этого они почти месяц постигали азы курсантской жизни: сдавали первые нормативы, проходили строевую подготовку, несли службу в нарядах.-0-
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