Почти 180 новых имен появится на мемориальных плитах в бывшем концлагере в Новополоцке

22 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Новополоцке сегодня откроют мемориальные плиты с почти 180 новыми именами жертв Великой Отечественной войны - узников бывшего концлагеря Шталаг-354. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Новополоцкого горисполкома Николай Романовский.

В день 80-летия начала Великой Отечественной войны на мемориальном комплексе "Звезда" в микрорайоне Боровуха в Новополоцке состоится открытие новых мемориальных плит с восстановленными именами погибших в концлагере.

"В годы Великой Отечественной войны в микрорайоне Боровуха размещался крупный немецкий гарнизон. Фашисты организовали здесь концлагерь Stalag 354, куда помещали военнопленных и мирных жителей. Сегодня известно, что концлагерь стал местом гибели нескольких десятков тысяч советских воинов и жителей окрестных населенных пунктов. Кем были эти жертвы войны, в подавляющем большинстве неизвестно. Долгое время установить имена погибших в концлагере не представлялось возможным. Помогла случайность. В 2019 году была обнаружена тетрадь военврача, в которой записаны имена свыше 400 узников. Была проделана большая поисково-исследовательская работа. Благодаря взаимодействию с управлением по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Министерства обороны Беларуси поисковые отряды частично установили подробные сведения о заключенных концлагеря. В итоге кропотливой работы увековечено более 400 фамилий, из которых 178 появятся на плитах мемориала впервые", - отметил Николай Романовский.

К поиску родственников погибших также были привлечены посольства Российской Федерации и Израиля в Республике Беларусь, администрации городов России и Украины. Найдены родственники 20 захороненных, которые долгое время считали их пропавшими без вести. Спустя почти восемь десятилетий люди получили возможность почтить память родных, заплативших за Победу дорогой ценой - жизнью. Установление имен узников концлагеря Stalag 354 продолжается.

Мемориальный комплекс, посвященный жертвам фашизма, возведен в Боровухе в 2006 году. Он занимает около 3 га и включает мемориальный знак, дот и часовню. Над входом в мемориал установлена стилизованная бетонная лента с надписью "Незабыўны твой подзвiг, салдат". Четыре стелы проводят параллели с четырьмя сторонами света, годами войны и фронтами, освобождавшими Беларусь. В центре монумента расположена расколотая чаша, символизирующая землю и жизнь, расколотые войной.

Торжественный митинг на мемориальном комплексе "Звезда" состоится в 15.30. Затем в Музее истории и культуры Новополоцка пройдет презентация 3-й части сборника воспоминаний новополочан о Великой Отечественной войне "И память сердца говорит…".-0-