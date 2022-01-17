Почти 2 млн т молока произвели сельхозорганизации Минской области в 2021 году

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельхозорганизации Минской области за январь - декабрь 2021 года произвели почти 2 млн т молока. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель председателя комитета экономики Миноблисполкома Елена Василевская.

"В 2021 году сельскохозяйственные организации Минской области произвели более 1,98 млн т молока, из которого реализовали свыше 1,79 млн т. Темп роста составил 102,7% к уровню 2020 года", - сказала Елена Василевская.

На молокоперерабатывающие предприятия холдинга "Мясомолпром" поступило более 1,3 млн т молока базисной жирности. Это 73% от реализованного.

Переработка молока в Минской области сосредоточена в 7 крупных организациях: ОАО "Здравушка-милк", ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат", ОАО "Молодечненский молочный комбинат" и ОАО "Минский молочный завод №1", которые входят в состав холдинга "Мясомолпром", а также в РПТУП "Молочный гостинец", ООО "Несвижский завод детского питания" и ЗАО "Смолевичи Молоко".

Как отметила Елена Василевская, достойные результаты по производству широкого ассортимента молочных продуктов показывает ОАО "Молодечненский молочный комбинат". Он включает в себя несколько производственных участков. В 2021 году технологическая служба предприятия внедряла и производила новые виды продукции, в том числе 30 наименований сыров, 4 - творога и 2 - сыра с голубой плесенью.

Головное предприятие комбината специализируется на выпуске молока, сливок, кефира, сметаны, творога и глазированных сырков. На Воложинском производственном участке вырабатывают масло, сыры полутвердые и твердые, сухое обезжиренное молоко, а на Нарочанском производят молоко стерилизованное и сыры с голубой плесенью. В состав комбината также входит Вилейский производственный участок, где выпускают масло, молоко, кефир, сметану, казеин технический, а с 2023 года планируют производить сыр камамбер с белой плесенью.-0-