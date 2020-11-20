Почти 2 т рыбы выпустили в озера Гомельской области

20 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Три озера Гомельской области зарыбили карпом, карасем, толстолобиком и щукой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Белорусского общества охотников и рыболовов.
Рыбу выпустили в озеро Белое в Житковичском районе, Великоборское в Хойникском и Большое Комарино, которое находится в Рогачевском районе.
В Белое вселили 40 кг карпа (90 шт.) и 530 кг карася (800 шт.). В Великоборское выпустили 125 кг карпа (450 шт.) и 938 кг толстолобика (2,7 тыс. шт.). В Большое Комарино отправили 224 кг карпа (560 шт.) и 33,5 кг щуки (340 шт.).
Зарыбление провели для улучшения видового состава ихтиофауны водоемов, качественного состава уловов, повышения рекреационной значимости водоемов. Такое мероприятие проводится за счет средств, полученных от уплаты членских взносов рыболовов-любителей - членов БООР.-0-