Почти 2 тыс. абитуриентов подали документы в цифровую приемную комиссию ГрГУ им. Янки Купалы

21 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Почти 2 тыс. абитуриентов уже воспользовались возможностями цифровой приемной комиссии ГрГУ им. Янки Купалы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил проректор по учебной работе, заместитель председателя приемной комиссии университета Юрий Белых.

В этом году в Гродненском государственном университете им. Янки Купалы расширили возможности цифровых сервисов для абитуриентов. Фактически все этапы - от регистрации до зачисления - проходят в режиме онлайн. Правилами приема предусмотрена личная подача документов. Ее не избежать, но упростить и ускорить процедуру можно. Для этого достаточно зарегистрироваться на портале университета, созданном специально для абитуриентов.

"В личном кабинете в удобное время можно заполнить анкету абитуриента, загрузить фотографию для студенческого билета и электронные копии необходимых для поступления документов. Их проверит комиссия. В случае каких-то неточностей или ошибок у абитуриента будет возможность все исправить", - отмечает Юрий Белых. Он подчеркивает, что это особенно актуально для иногородних абитуриентов. Забытый документ или неточность в нем могут отнять достаточно много времени.

После получения результатов ЦТ абитуриенту останется только внести их в анкету - цифровое личное дело будет сформировано. Цифровая приемная комиссия позволяет выбрать удобное время для посещения университета. Личная подача документов в этом случае занимает буквально минуты. Это позволит избежать очередей и скопления людей.

Номер в электронной очереди получат и те, кто будет сдавать вступительные экзамены. Сделано это также для того, чтобы обеспечить социальное дистанцирование. Ситуация, когда абитуриенты в ожидании своей очереди находятся у дверей аудитории, исключена.

"Сервис позволяет абитуриенту в режиме онлайн общаться с комиссией, задавать вопросы, получать консультации. Его возможностями уже воспользовались почти 2 тыс. человек. Реакция в основном положительная, но мы внимательно следим за отзывами и готовы при необходимости совершенствовать сервис", - отметил Юрий Белых.

Как и в предыдущие годы, зачисление студентов пройдет в электронном виде. Абитуриент видит результат в личном кабинете в режиме реального времени и получает поздравление по случаю зачисления в ГрГУ им. Янки Купалы. После зачисления из личного кабинета студенту будет открыт доступ к образовательному порталу университета.

В этом году ГрГУ им. Янки Купалы предлагает 50 востребованных специальностей дневной формы получения образования. Набор на четыре из них объявлен впервые. План набора в университет в текущем году - почти 2,4 тыс. человек. Из них на бюджетную форму обучения зачислят около 1,1 тыс. человек, на платную - 1,3 тыс.-0-