Почти 2 тыс. деревьев высажено в Минске во время акции "Зеленый двор вместе!"

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В нынешнем году во дворах столицы уже высажено 1,8 тыс. деревьев и 5 тыс. кустов во время акции "Зеленый двор вместе!", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

На портале "Зеленый двор вместе!" (http://gorod.gov.by/ozelenenie/minsk/) предложено 200 схем озеленения конкретных участков дворов. Это места, где не проходят подземные коммуникации и можно производить посадки. Там же идет запись на участие в запланированных работах по благоустройству. В заявке нужно оставить свои контактные данные, дополнительно можно указать удобное для участия время, а также породу дерева или кустарника, которую хотелось бы посадить.

Предполагается обратная связь: сотрудники жилищной организации ответят каждому добровольцу и помогут объединить их усилия, организовав акцию по озеленению двора. На сайте даже можно заполнить и отправить районному предприятию ЖКХ свои предложения по плану посадок, а также ознакомиться с рекомендациями по посадке деревьев и кустарников, организации цветочных клумб, уходу за молодыми саженцами.

На сегодняшний день совместно с горожанами посадки уже выполнены на 175 предложенных дворовых участках, на остальных - еще предстоят.

В прошлом году для озеленения было предложено 365 участков, в акции поучаствовали 850 минчан, которые высадили весной 1655 деревьев и 2065 кустарников, а осенью - 12 752 и 195 865.-0-