Почти 20% пенсионеров Гомельской области продолжают работать

30 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области продолжают работать 19% пенсионеров, сообщил сегодня журналистам председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Петр Шутько, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего в регионе, по информации Петра Шутько, 383 тыс. получателей пенсии, что составляет 27,2% от численности населения области. Чуть больше этот показатель в Добрушском, Буда-Кошелевском, Рогачевском, Ельском, Лоевском, Октябрьском, Петриковском районах.

Из общего числа пенсионеров региона 85 тыс. получают повышения в связи с достижением 75 и 80 лет.

"Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пожилым, инвалидам. Ежегодно проводятся обследования условий их жизни. Оперативно решаются вопросы по оказанию им различных видов помощи (ремонт жилья, печей и электропроводки и др.)", - рассказал председатель комитета. На эти цели в регионе в нынешнем году предусмотрено более Br64 тыс. бюджетных средств.

В Гомельской области для людей почтенного возраста созданы условия для реализации их творческих, спортивных способностей, организации полезного, познавательного и активного досуга. "Работают клубы по интересам, фольклорные ансамбли, кружки. Пожилые люди имеют возможность заниматься на тренажерах, участвовать в спортивных соревнованиях", - отметил Петр Шутько. Так, в регионе функционирует 131 клуб и кружок по интересам различной направленности: декоративно-прикладного творчества, музыкальные, танцевальные, литературные, физкультурно-оздоровительные, в том числе йоги. Почти 400 человек из этой категории посещают компьютерные классы.

Большую поддержку у пожилых, ветеранов находят различные конкурсы, фестивали, выставки народного творчества и другие мероприятия. Например, 1 октября в Лоевском районе будет организован региональный фестиваль творчества людей старшего поколения "Спадчына", посвященный Году малой родины, интерес к событию немалый. Много ярких эмоций подарил и прошедший конкурс "Супербабушка-2019" в Лельчицком районе.

Ко Дню пожилых людей, который отмечается в Беларуси 1 октября, во всех районах области будут организованы праздничные мероприятия - чествования, концерты, вечера отдыха, конкурсы. "День пожилых людей свидетельствует об уважении ко всем людям почтенного возраста, это признание заслуг и значимости их труда. Представители старшего поколения - наша гордость. В свое время они воспитали нас, работали на пользу страны и общества, оставили в наследство богатый опыт и мудрость поколений. И теперь задача молодых поколений - окружить их заботой, вниманием, оказать помощь и поддержку, в которой они нуждаются", - подчеркнул Петр Шутько.-0-