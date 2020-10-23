Почти 200 руководителей и юрлиц Гомельской области оштрафованы за несвоевременную выплату зарплаты

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитетом государственного контроля Гомельской области и областным управлением Департамента госинспекции труда Министерства труда и социальной защиты за январь-сентябрь этого года на 103 должностных и 95 юридических лиц наложены административные взыскания за несвоевременную выплату заработной платы. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

Проверки и мониторинги, тематические прямые и горячие телефонные линии по вопросу своевременной оплаты труда нанимателями в регионе проводятся постоянно. По всем нарушениям принимаются меры в соответствии с законодательством.

"В июне текущего года на горячую линию областного Комитета госконтроля поступило обращение о том, что более 200 работников гомельского частного предприятия не получили зарплату за апрель. Информация была направлена в областное управление Департамента госинспекции труда. Задолженность по зарплате полностью погашена, директор строительной фирмы оштрафован на Br108", - привели пример в КГК.

В ведомстве отмечают, что осознание реальной вероятности быть наказанными за нарушение прав работников повышает ответственность руководителей организаций.-0-