Почти 200 тыс. кв.м жилья капитально отремонтировали в Гомеле в 2019 году

14 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Почти 200 тыс. кв.м жилищного фонда Гомеля капитально отремонтировали в 2019 году, сообщил сегодня председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко на сессии городского Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Мэр отметил стабильную работу коммунального комплекса областного центра в минувшем году. "В городе введено почти 200 тыс. кв.м после капитального ремонта жилищного фонда, заменили 185 лифтов, отработавших нормативный срок службы", - сказал он. На текущий ремонт жилфонда направили почти Br6 млн. В сфере ЖКХ, в частности, заменили более 12 тыс. светильников на энергосберегающие, провели термореновацию в объеме свыше 5 тыс. кв.м.

Для ремонта и содержания улично-дорожной сети Гомеля в минувшем году выделили более Br5 млн, в том числе Br1,8 млн - спонсорских средств предприятий города. Ямочный ремонт провели на 45 тыс. кв.м асфальтобетонного покрытия проезжей части, текущий ремонт - на 12 улицах и 6 местных проездах.

"Все мы помним замену в 2018 году старого плиточного покрытия тротуаров по улице Советской на новое - с элементами национального орнамента. Порядка 15 тыс. кв.м старой плитки, сохраненной для повторного использования, направлены на ремонт 39 дворов жилых домов, а также территорий 14 школ и 10 детских садов", - рассказал Петр Кириченко. Всего же в прошлом году отремонтировали 100 дворов, из них 20 - комплексно, затратили на это Br608 тыс.

Молодежь города, представители власти, учреждений и предприятий, общественных организаций, депутаты всех уровней принимали активное участие в озеленении Гомеля. "В 2019-м в городе высадили 31 тыс. деревьев и 7,8 тыс. кустов, в том числе более 5 тыс. деревьев в новых микрорайонах. Это в три раза больше объема прошлых лет", - уточнил мэр.

Депутаты горсовета и Палаты представителей Национального собрания интересовались у председателя горисполкома перспективами развития торговой сети областного центра, инфраструктуры новых микрорайонов города, реконструкции соцобъектов. Петр Кириченко подчеркнул, что благодаря поддержке облисполкома в этом и последующие годы в городе будет идти работа по многим важным объектам. В их числе - поликлиника в 17-м микрорайоне, школы в 21-м и 96-м микрорайонах, спортивный комплекс на улице Портовой, бассейн в Новобелицком районе.

"Только наши общие усилия позволяют воплощать в жизнь новые и интересные проекты, строить и украшать наш город, повышать качество жизни гомельчан", - резюмировал Петр Кириченко.-0-