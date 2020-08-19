Почти 3 тыс. рабочих мест разного профиля создали для студотрядов в Гомельской области

19 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области для студенческих отрядов различного профиля создали почти 3 тыс. рабочих мест, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Территориальные комитеты молодежного союза заключили более 230 договоров с предприятиями и организациями почти на 3 тыс. рабочих мест для студентов. Число молодых людей, желающих подзаработать, постоянно растет, отмечают в обкоме БРСМ. Заявки на работу в составе отрядов оставили 3,7 тыс. парней и девушек региона.

Профиль вакансий для студентов достаточно широк - это сервисные, производственные, строительные, спасательные и другие. Молодежную смену запустили на предприятиях и в организациях во всех районах области.

"Стимулами для вступления в трудовые студотряды становятся возможность получить первую зарплату, приобрести навыки, завести новых друзей. Кроме того, для ребят, особенно из строительных отрядов, есть возможность попасть к этому нанимателю на работу. Здесь важно выполнить одно условие - хорошо зарекомендовать себя", - рассказали в областном комитете БРСМ.

Летний трудовой десант продолжается. Всего в стране с начала года в составе студотрядов трудоустроены более 12 тыс. человек. Подать заявку для работы в отрядах осенью можно онлайн в группах БРСМ в соцсетях с использованием QR-кода и хештегов #Выбираем_студотряд!, #Студотряд, #БСО.-0-