Почти 30 неиспользуемых объектов проданы в январе-апреле на аукционах в Гомельской области

20 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в январе-апреле этого года на 30 аукционах проданы 28 неиспользуемых объектов, сообщила сегодня на заседании Гомельского облисполкома председатель комитета "Гомельоблимущество" Наталья Сацута, передает корреспондент БЕЛТА.

Приоритетным направлением в работе с неиспользуемым имуществом в Гомельской области Наталья Сацута назвала его продажу. "За четыре месяца этого года в регионе проведено 30 аукционов по продаже 131 объекта. По итогам проданы 28, что на шесть больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказала председатель комитета. При этом объекты, проданные на аукционных торгах, находятся на постоянном контроле. Так, с 2008 года 40% (443) реализованных объектов введены эксплуатацию, на них создано около 1,7 тыс. рабочих мест.

Для привлечения потенциальных покупателей в регионе активно используют возможности электронной торговой площадки Белорусской универсальной товарной биржи. В нынешнем году электронные торги проводятся ежемесячно, на них уже реализовано семь объектов.

В целом на 1 января этого года при инвентаризации, проведенной горрайисполкомами совместно с комитетом "Гомельоблимущество", выявлено около 1,5 тыс. неиспользуемых объектов. Из них 46% - объекты госсобственности и хозяйственных обществ с долей государства, около трети - незаселенные жилые дома, четверть - те, что не использовались субъектами частной формы собственности, и бесхозяйное имущество.

По данным на 1 мая, почти по 800 неиспользуемым объектам проведены необходимые мероприятия по вовлечению в оборот. Например, 50 объектов проданы, сданы в аренду, еще 200 выставлены на торги, почти 160 снесены, по 380 приняты иные меры.

Наталья Сацута считает, что в регионе достаточно резервов для приведения имущества в надлежащее состояние, наведение порядка на земле. В их числе - активизация работы по выставлению на продажу неиспользуемых объектов, оперативное принятие решений об отчуждении недвижимого имущества, понижении цены продажи, изменении способов вовлечения в хозоборот, внедрение новых видов рекламы и др. Активизировать процесс вовлечения в хозоборот неиспользуемого госимущества позволит указ №169 "О распоряжении государственным имуществом".-0-