Почти 30 тыс. человек обратились в комиссии по содействию занятости в Витебской области

29 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области в комиссии по содействию занятости населения в январе-сентябре обратились почти 30 тыс. человек, сообщил во время сессии областного Совета депутатов его председатель Владимир Терентьев, передает корреспондент БЕЛТА.

За 9 месяцев нынешнего года прошло более 800 заседаний комиссий, из них 87 выездных. "В комиссии обратились почти 30 тыс. человек. Граждане приходили по вопросам предоставления документов, подтверждающих занятость (64,3%), получения консультаций (28,1%), трудоустройства (почти 4%)", - отметил Владимир Терентьев.

В отношении 379 жителей комиссии приняли решения о полном или частичном освобождении от оплаты услуг ЖКХ из-за трудной жизненной ситуации.

Председатель областного Совета депутатов акцентировал внимание на работе экономики области. Объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе составил $32,7 млн. "За семь месяцев текущего года получено чистой прибыли Br487 млн, что в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С чистой прибылью сработали 18 регионов, с положительной рентабельностью продаж - 16", - сказал Владимир Терентьев.

По его словам, уровень дотационности бюджета области за последние пять лет сократился на 7%, и в 2019 году составляет 26%. За январь-сентябрь в консолидированный бюджет северного региона поступило Br1 млрд 620 млн доходов всех видов.

"В настоящее время идет разработка бюджета области на 2020 год. В условиях дефицита финансовых ресурсов бюджета особое значение будет иметь выполнение параметров социально-экономического развития области, соблюдение плательщиками налоговой дисциплины, расходование государственных ресурсов с учетом экономически обоснованной потребности в средствах. Безусловным приоритетом остается социальный вектор бюджетных трат", - добавил глава депутатского корпуса области.-0-