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23 декабря 2021, 13:01

Почти 32 тыс. не занятых в экономике граждан трудоустроены в Минске в 2021 году

Фото из архива
Фото из архива
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23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 32 тыс. не занятых в экономике граждан трудоустроены в Минске в 2021 году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Как рассказала председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович, почти на 10 тыс. снизилось число людей, у которых долго не было работы. Консультативную и правовую помощь районных комиссий, в том числе по вопросам трудоустройства и легальной занятости, получила 21 тыс. граждан. С начала года активное содействие в вопросах занятости оказано более чем 86% обратившихся. На обучение направлены 202 человека, из них с гарантированным трудоустройством 80,2%.

Жанна Романович также отметила: в отношении длительно не работающих граждан налоговые органы проводят мероприятия по выявлению сокрытых источников доходов.

"В столице созданы все условия для трудоустройства граждан, задействованы всевозможные ресурсы информирования. Те, кто в поиске работы, могут обращаться как непосредственно в службу занятости либо районные комиссии, так и в кадровые агентства", - подчеркнула Жанна Романович.

На данный момент число заявленных вакансий превышает 24 тыс. Регистрируемая безработица в столице не превышает 0,1% от численности экономически активного населения.-0-

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