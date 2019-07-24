Почти 36 кг лекарственных отходов принесли минчане за год в экспериментальный контейнер

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За год в одной из поликлиник Минска по инициативе Центра экологических решений было собрано почти 36 кг отходов лекарственных средств от населения, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Центр экологических решений стремится развивать в Беларуси систему сбора устаревших и ненужных лекарств от населения, ведь пока они массово собираются только от юридических лиц. Поэтому год назад в 40-й поликлинике Минска был установлен экспериментальный контейнер. За год минчане заполнили его 35,8 кг лекарственных отходов. В том числе большой вклад внесла одна из пинских школ, которая по собственной инициативе присоединилась к сбору", - рассказали в Центре экологическим решений.

Специалист по отходам Наталья Блыщик подчеркнула, что такие системы раздельного сбора лекарств от населения функционируют во всех странах Европейского союза. "Для нас это первый важный шаг. Теперь мы представляем, с какой интенсивностью могут собираться испорченные и просроченные лекарства, какой отклик есть от населения", - отметила специалист центра.

Собранные лекарства направлены на обезвреживание на станцию по уничтожению медицинских отходов коммунального унитарного предприятия "Экорес". Пока что это единственный доступный в Беларуси способ утилизации этого вида отходов. Поэтому потребителям следует сокращать само появление просроченных лекарств, проявляя разумный подход к их приобретению, использованию и хранению.-0-