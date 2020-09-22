Почти 39 тыс. жителей Брестской области уже получили вакцину от гриппа

22 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области 9 сентября началась кампания вакцинации против гриппа. За это время прививку получили почти 3% жителей региона. Такая информация опубликована на сайте Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

В организации здравоохранения области поступила вакцина, предназначенная для людей с высоким риском заболевания гриппом. Речь идет о малышах от шести месяцев до трех лет, детей и взрослых с хроническими недугами, пожилых и беременных, людях с иммунодефицитом. По оперативным данным, прививки от вируса получили уже 38,7 тыс. жителей Брестской области.

Специалисты отметили, что наиболее активно кампания по иммунизации проходит в Ганцевичском, Ивацевичском, Кобринском, Жабинковском, Ляховичском, Малоритском, Пружанском, Пинском районах и Пинске.

В ближайшее время ожидается поступление вакцины для воспитанников, учащихся и работников учреждений образования. Также прививки от гриппа смогут получить трудовые коллективы. Об этом позаботятся предприятия.-0-