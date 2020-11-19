Почти 4 т рыбы выпустили в озера и водохранилища Гродненской области

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество охотников и рыболовов зарыбило карпом, щукой и белым амуром озера и водохранилища Гродненской области, сообщили БЕЛТА в БООР.

"В водохранилище Зельвенское (Зельвенский район) выпустили 1 т щуки. В водохранилище Волпенское (Волковысский район) вселено 500 кг белого амура и 850 кг карпа, водохранилище Гезгальское (Дятловский район) - 340 кг и 600 кг, в озеро Юбилейное (Гродно) - 190 кг и 330 кг, озеро Альбертинское (Слоним) - 3 кг и 36 кг соответственно", - рассказали в БООР.

Такие мероприятия направлены на улучшение видового состава ихтиофауны водоемов, повышение их рекреационной значимости. Зарыбление проводится за счет средств, полученных от уплаты членских взносов рыболовов-любителей - членов БООР.-0-