Почти 40 детсадов и школ отремонтировали в Брестской области к новому учебному году

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26 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области к новому учебному году капитально отремонтировали почти 40 детских садов и школ. Об этом сегодня сообщил начальник главного управления по образованию облисполкома Юрий Просмыцкий во время заседания областного исполнительного комитета, передает корреспондент БЕЛТА."На капитальный и текущий ремонт учреждений образования запланировано на этот год Br14,6 млн. Капитальный ремонт за счет займа Всемирного банка проводился в 25 школах. Еще в трех за счет местного бюджета обновили пищеблоки: в гимназии №4 Барановичей, средней школе №12 Бреста и школе №3 Пружан. Также капитально отремонтировали девять детских садов", - рассказал Юрий Просмыцкий.На втором этапе реализации проекта по займу Всемирного банка в области намечено реконструировать и капитально отремонтировать 31 школу. В этом году закончили работы в Олтуше Малоритского района, завершается реконструкция в Чернях Брестского района. По 14 объектам будут выполнены проектные работы.Кроме того, в регионе на строительство учреждений образования из бюджета направлено Br6,2 млн. В эксплуатацию в этом году ввели встроенный в многоэтажку детский сад в Бресте и среднюю школу в Барановичах. Сейчас возводят детский сад в Жабинке, учебно-педагогические комплексы детский сад - начальная школа в Кобрине и Столине. Их ввод планируют в следующем году.В Брестской области в День знаний распахнут двери 488 школ, в которых будут учиться 172,7 тыс. детей.-0-