Почти 40 мостов и путепроводов отремонтировали в Минской области за три года

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 40 мостов и путепроводов отремонтировали в Минской области за последние три года. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал генеральный директор КУП "Минскоблдорстрой" Виктор Рагусский.

"С 2019 по 2021 год в Минской области обследовали 198 мостовых сооружений. За это время отремонтировано 39 сооружений на сумму более Br12 млн. Сейчас на 54 сооружениях требуется проведение ремонта. Нами разработан и утвержден график их реконструкции до 2025 года. Для предотвращения аварийных ситуаций ведется постоянный мониторинг состояния конструкций", - рассказал Виктор Рагусский.

В прошлом году предприятие отремонтировало 9 мостовых сооружений общей протяженностью 276 погонных метров. На работы было затрачено Вr4,1 млн. В столичном регионе обновили мосты через реки Нарочь и Илия в Вилейском районе, через реку Перетуть на подъезде к агрогородку Негорелое, через реку Цепра в Клецком районе, а также на двух участках в Солигорском районе.

По состоянию на 1 января 2022 года на балансе КУП "Минскоблдорстрой" находится 695 мостовых сооружений общей протяженностью 21 315 погонных метров, из которых 413 малых мостов (59%), 261 средний (38%) и 21 большой (3%). При этом 80% из них построены в 70-х годах.-0-