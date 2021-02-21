Почти 40 тыс. гостей отдохнули в агроусадьбах Гомельской области в 2020 году

21 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году агроэкоусадьбы Гомельской области посетили 39 825 гостей. Годом ранее такие туробъекты приняли почти 41,5 тыс. человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Дмитрий Дайнеко.

"Преимущественно в минувшем году в агроусадьбах региона отдыхали белорусские туристы. Их доля составила 98,6% (в 2019-м - 96,5%). Если говорить об иностранцах, то больше всего гостей прибыло из России и Украины", - рассказал замначальника инспекции.

По данным на 1 января 2021 года, в инспекциях МНС Гомельской области состоят на учете 182 субъекта агроэкотуризма: 176 физических лиц и шесть сельскохозяйственных организаций. По сравнению с началом прошлого года число субъектов увеличилось на 11. Больше всего усадеб в Гомельском (32), Речицком (22), Петриковском (17) районах.

"За 2020 год выручка от услуг агроэкотуризма в регионе составила Br1,6 млн. Сумма уплаченного субъектами агроэкотуризма в бюджет сбора превысила Br4,6 тыс. Это чуть больше, чем в 2019 году", - добавил Дмитрий Дайнеко.

Замначальника инспекции напомнил: с 2021 года ставка сбора для субъектов агроэкотуризма установлена в размере двух базовых величин в календарный год (1 БВ - Br29). Те, кто уплатил сбор в минувшем году за полный 2021-й в размере 1 БВ, обязаны доплатить до двух базовых.-0-