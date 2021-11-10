10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 400 коек в больницах Минской области вернули для плановых пациентов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В связи с улучшением эпидситуации в Минской области начали поэтапное сокращение коечного фонда, который ранее был перепрофилирован для оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19.

За первые дни ноября вернулись в обычный режим для оказания плановой специализированной помощи 395 коек. Из них 335 коек в центральных районных больницах Столбцов, Мяделя, Смолевичей, Молодечно, Червеня, Вилейки, Солигорска, Клецка, а также в Жодинской городской больнице. Кроме того, к оказанию плановой специализированной помощи вернули 60 коек в детской областной больнице.-0-