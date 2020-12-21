Почти 400 лифтов заменили в Гомельской области в этом году

21 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Почти 400 лифтов уже заменили с начала этого года в многоэтажных домах в Гомельской области, сообщил сегодня гендиректор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрий Згурский на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Згурский отметил, что по подпрограмме "Безопасный лифт" госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2020 год с учетом допзадания предполагалась замена 402 лифтов, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

"Проектно-сметная документация есть под весь объем. Получено с завода в Могилеве все 402 комплекта лифтового оборудования. По данным на 17 декабря, уже заменили 397 лифтов, зарегистрировано в органах Госпромнадзора 363", - отметил гендиректор. Монтаж лифтов завершен во всех районах области, остаются в работе несколько единиц в Гомеле. По заверению руководителя, годовое задание в регионе будет выполнено.

"Денежные средства на эти цели выделены. Они осваиваются в полном объеме", - добавил Дмитрий Згурский. Он также подчеркнул, что по этому направлению есть задел и на 2021 год.

Первый заместитель председателя облисполкома Игорь Чеснок обратил внимание и коммунальных служб, и председателей исполкомов, глав администраций города на безусловное выполнение задания.-0-