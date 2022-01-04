Почти 400 многодетных семей в Бресте получили новые квартиры в 2021 году

4 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте почти 400 многодетных семей улучшили жилищные условия в 2021 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

По предварительной информации, в областном центре для этой категории очередников построили более 32 тыс. кв.м жилых помещений - новые квартиры получили 375 семей.

Брест регулярно выполняет задания по строительству жилья. Всего в 2021 году в городе ввели в эксплуатацию без малого 180 тыс. кв.м. Построено 18 многоквартирных и 264 индивидуальных жилых дома. При этом, как заметили в горисполкоме, доля индивидуального жилья в областном центре уменьшается: в общем объеме оно составило 53,5 тыс. кв.м, или 29,7% от общего объема.

"Построили все запланированные жилые дома в микрорайоне Юго-Запад-5, осталась лишь небольшая инвестиционная площадка на перекрестке улиц Бориса Маслова и Ковельской. "Брестжилстрой" начал работы по уплотнению района жилой застройки Вулька-2. На этот год основные объекты жилищного строительства будут по улице Лейтенанта Рябцева. Также начинаем осваивать Юго-Запад-1 - большую территорию у погранперехода "Варшавский мост", - рассказали в мэрии.

В этом году в Бресте планируют построить жилья не меньше, чем в 2021-м.-0-