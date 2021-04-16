16 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Почти 400 тыс. жителей Гомельской области примут участие в республиканском субботнике 17 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Гомельского облисполкома.

Основные работы пройдут на открытом воздухе - этого требует нынешняя эпидемиологическая ситуация. Жители региона будут благоустраивать улицы городов, поселков и деревень, высаживать деревья, кустарники, наводить порядок в парках и скверах, на производственных территориях.

Так, в Брагине высадят деревья в сквере памяти жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС. Новую площадку для воркаута установят в Калинковичах. В Мозыре трудовые десанты запланировали работы в молодых микрорайонах. Аллея в честь 90-летия районной газеты "Новы дзень" появится в Жлобине. Рябиновую аллею заложат в Ветке.

Половину собранных на субботнике средств, которые останутся в распоряжении области, направят на укрепление материально-технической базы больниц, поликлиник, вторую - на благоустройство мест воинских захоронений, объектов историко-культурной ценности.-0-