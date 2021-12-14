Почти 400 тыс. жителей Минской области завершили курс вакцинации от COVID-19

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первой дозой вакцины от коронавируса в Минской области уже привиты 527 647 человек (37% населения), 396 167 (28,3%) из них завершили полный курс вакцинации, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

"Процесс вакцинации продолжается параллельно с ревакцинацией тех, кто уже прививался ранее. Так, на данный момент уже 6242 человека, или 0,4% населения столичного региона привиты по однократной схеме вакцинации вакциной "Спутник Лайт", - рассказали специалисты центра.

В лидерах по количеству привитых по-прежнему Столбцовский, Стародорожский и Несвижский районы, где вакцинировали от ковида более 45% жителей. Также активно прививается население Слуцкого, Пуховичского районов и города Жодино (здесь процент привитых тоже приближается к 45%). При этом все еще медленными темпами проходят необходимую процедуру жители Борисовского района, где не привито и 27% людей. Менее 34% вакцинировавшихся в Мядельском, Любанском, Минском и Солигорском районах.

"Акцент с самого начала программы вакцинации делался на работников организаций здравоохранения, учреждений образования и социального обслуживания населения. Поэтому среди них уже более 75% привитых", - отметили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Традиционно в это время проходит и кампания вакцинации против гриппа. В столичном регионе привиты 420 812 человек, в том числе 103 105 детей и 317 707 взрослых. То есть всего около 29,6% населения. Приближаются к необходимому показателю в 40% Молодечненский и Стародорожский районы (более 35%). Более 33% привито в Клецком, Солигорском, Смолевичском районах и Жодино, менее 25% - в Логойском, Слуцком и Борисовском районах. Меньше всего вакцинировавшихся от гриппа в Узденском районе - только 17,2% жителей.-0-