Почти 4,5 тыс. брестчан получили прививки против COVID-19

9 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте прививки против COVID-19 получили почти 4,5 тыс. жителей. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"Прививочная кампания постепенно расширяется. На этой неделе в поликлиники Бреста поступила новая партия вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Продолжаем прививать работников учреждений образования и соцзащиты. Приступили к массовой вакцинации пациентов старшей возрастной категории и имеющих хронические заболевания, а также ранее записавшихся горожан", - написал Александр Рогачук.

По оперативным данным, в городе привиты более 4460 человек, включая медиков, работников образования и соцзащиты, пенсионеров. По мере поступления вакцины прививочная кампания будет охватывать большее число брестчан.

"Желающие на прививку могут записаться в территориальной поликлинике у своего участкового терапевта или по телефону колл-центра. Информация о номерах телефонов размещена на сайтах учреждений здравоохранения и информационных стендах", - добавил председатель горисполкома.-0-