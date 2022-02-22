Почти 4,7 тыс. человек трудоустроены в Брестской области в 2021 году на новые рабочие места

22 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Почти 4,7 тыс. человек трудоустроены в Брестской области в 2021 году на вновь созданные рабочие места, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Ирина Федчик.

В регионе на вновь созданные рабочие места трудоустроены 4699 человек (при задании 4,1 тыс.), в том числе 2577 - за счет создания новых производств и 2142 - за счет создания новых предприятий. В то же время не достигли нужного показателя в Бресте (при задании 2,1 тыс. человек трудоустроили на новые места 1981 работника), в Барановичах (650/558), Пинске (50/434), Дрогичинском (40/32) и Кобринском (225/207) районах.

В целом организации области в прошлом году приняли на работу 87 тыс. человек и уволили 96,2 тыс. человек. Соотношение принятых и уволенных работников составило 90,5% против 94,4% в 2020 году. Численность работников уменьшилась во всех видах экономической деятельности, за исключением промышленности (рост на 555 человек), профессиональной, научной и технической деятельности (451), информации и связи (95), предоставления прочих видов услуг (92).

Наибольшее снижение численности занятых отмечено в таких видах экономической деятельности, как сельское, лесное и рыбное хозяйство (на 1,3 тыс. человек), строительство (1,1 тыс.), транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность (903), образование (705), здравоохранение и социальные услуги (539), финансовая и страховая деятельность (523).

По словам Ирины Федчик, сокращение числа работающих обусловлено влиянием как экономических, так и демографических процессов (модернизация производств и внедрение ресурсосберегающих технологий, сокращение избыточного числа работников, отток рабочей силы за пределы области). Кроме того, сказывается влияние пандемии COVID-19.

На 1 января этого года в области насчитывалось 10,5 тыс. свободных рабочих мест - почти на треть больше, чем на начало 2021-го. При этом более половины заявленных вакансий (63,6%) - по рабочим профессиям. Самые востребованные у нанимателей водители, трактористы, продавцы, швеи, повара, электромонтеры, врачи, медицинские сестры, санитарки.

Уровень зарегистрированной безработицы в регионе на начало года составил 0,2% к численности рабочей силы, коэффициент напряженности на рынке труда области (численность безработных на одну вакансию) остался на уровне 2020 года и составил 0,1. На учете в управлениях состояло 952 безработных, что почти на 20% меньше, чем на 1 января 2021 года. При этом удельный вес женщин среди безработных снизился с 38,2% до 33,5%, удельный вес мужчин увеличился с 61,8% до 66,5%.-0-