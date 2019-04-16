Почти 5 га леса посадили парламентарии в Логойском районе во время республиканской акции

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей 16 апреля приняли участие в республиканской добровольной акции "Неделя леса". В Логойском районе они посадили сосны и березы на площади почти 5 га, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Участие в акции принял вице-спикер Болеслав Пирштук, а вместе с ним более 60 депутатов и работники секретариата Палаты представителей. В пресс-службе подчеркнули, что для парламентариев это стало уже доброй традицией.

Фото Палаты представителей

В Палате представителей отмечают значимость широкомасштабной акции. Ее цель заключается в том, чтобы пропагандировать рачительное отношение к лесу как к национальному богатству, привлекать общественность к решению общегосударственных задач в сфере усиления экологической, экономической и социальной роли лесов.

Республиканская добровольная акция "Неделя леса" проходит с 13 по 20 апреля. Мероприятие приурочено к Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Стать участником акции может каждый. Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании. Лесохозяйственные учреждения обеспечат волонтеров необходимым посадочным материалом и инвентарем, обозначат объекты, которые нуждаются в посадке леса. Во время акции планируется посадить около 20 млн деревьев на общей площади более 4 тыс. га. Кроме того, будет благоустроено 190 мест отдыха, создано более 100 аллей памяти и других памятных посадок в честь 75-летия освобождения Беларуси.

В этом году акция проходит уже в 12-й раз. В 2018-м в ней поучаствовали свыше 80 тыс. человек, было высажено более 25 млн деревьев.-0-